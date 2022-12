Treffen Argentinien und Frankreich am Sonntag im WM-Finale 2022 aufeinander? Durchaus möglich. Die Argentinier jedenfalls siegten am Dienstagabend im Halbfinale klar gegen Kroatien, Frankreich kann am Mittwochabend gegen Marokko nachziehen. Neben einer möglichen Endspielteilnahme haben Argentinien und Frankreich aktuell noch etwas anderes gemein: Ihr jeweils vergangenes Spiel holte in Deutschland 9,14 Millionen Fans vor die Bildschirme. So hoch fiel die Reichweite des ersten Halbfinals am Dienstagabend im Ersten aus, so viele Menschen sahen aber auch den Viertelfinalauftritt der Franzosen.

Am Dienstag nun generierte Das Erste 31 Prozent Marktanteil insgesamt und 37,3 Prozent bei den Jüngeren. Gut zweieinhalb Millionen 14- bis 49-Jährige sahen die um 20 Uhr gestartete Live-Übertragung. Für die meisten anderen Vollprogramme blieb nur ein kleineres Stück vom Quotenkuchen übrig. RTL etwa setzte schon mal auf Fiction – ein Vorgeschmack auf den jüngst vorgestellten Fiction-Dienstag ab 2023. Die Wiederholung von "Passagier 23" kam auf 1,24 Millionen Zusehende, 6,2 Prozent wurden in der klassischen Zielgruppe gemessen.



Mit 5,2 Prozent blieb auch das später als sonst gezeigte "RTL Direkt" ab 22:50 Uhr reichlich blass. US-Krimis in Sat.1 mussten sich mit noch weniger begnügen. "Navy CIS" und doppelt "Navy CIS: L.A." interessierten zwischen 770.000 und 980.000 Personen, die Zielgruppen-Quote schwankte zwischen 3,9 Prozent zu Beginn und 5,2 Prozent am späteren Abend. Damit lagen sie zeitweise sogar hinter RTLzwei. "Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?" und "Armes Deutschland – Dürfen sie das?" generierten dort 4,1 und 7,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Speziell nach 22:15 Uhr lief es für RTLzwei also sogar wirklich sehr ordentlich.

Auch Vox kann zufrieden sein – und das nicht nur mit der 22:15-Uhr-Folge von "Hot oder Schrott", die auf 8,3 Prozent bei den Werberelevanten kam. Schon zwei Stunden zuvor sicherte sich die Produktion gute sechs Prozent – angesichts der WM-Konkurrenz war mit sehr viel mehr auch nicht zu rechnen. Jedenfalls überholte man so unter anderem ProSieben, wo "Darüber…die Welt!" auf 5,3 Prozent kam, ehe sich ab 22:27 Uhr ein weiteres Special von "Late Night Berlin" wie schon in den vergangenen Wochen richtig schwer tat. Die Show floppte mit 2,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV