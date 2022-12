Trotz harter Fußball-Konkurrenz mit über zehn Millionen Fans hat sich RTL am Mittwochabend durchaus gut geschlagen. Immerhin 1,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen um 20:15 Uhr das Special "Mario Barth deckt auf! - Achtung Baustelle", darunter 610.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe war die Show mit einem Marktanteil von 8,4 Prozent somit der größte WM-Verfolger. Zudem gelang es dem Sender, die Marktanteile am späten Abend sogar noch in die Zweistelligkeit zu treiben.

So überzeugte "RTL Direkt" im Anschluss an Mario Barth noch mit guten 10,8 Prozent, ehe "Stern TV" sogar 11,9 Prozent verzeichnete. Insgesamt hielt das Magazin mit Steffen Hallaschka noch 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei RTL. In diesem Windschatten überzeugte schließlich auch noch das "RTL-Nachtjournal" mit 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 13,0 Prozent in der Zielgruppe.

Gut lief es für RTL darüber hinaus schon am Mittag und Nachmittag, wo nicht nur "Punkt 12" auf 11,9 Prozent Marktanteil kam, sondern auch "Barbara Salesch - Das Strafgericht" und "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" jeweils klar zweistellig unterwegs waren. Die beiden Courtshows punkteten am Mittwoch mit Werten von 13,6 und 11,6 Prozent beim jungen Publikum. Insgesamt markierte Salesch mit 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Bestwert, ehe Wetzel schließlich von 1,08 Millionen Menschen gesehen wurde.

Am Vorabend überzeugte darüber hinaus nicht zuletzt "RTL aktuell" mit insgesamt 3,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 17,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Schöne Erfolge also für RTL, die um ein Haar sogar mit einem zweistelligen Tagesmarktanteil belohnt worden wären. Unterm Strich waren aber immerhin noch 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Zum Vergleich: Vox, ProSieben und Sat.1 schafften am Mittwoch nicht mal sechs Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV