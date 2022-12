Sowohl bei RTL als auch bei ProSieben und Sat.1 wird man diesem Freitag mit einiger Ernüchterung auf die Show-Quoten vom Donnerstagabend blicken. "Lego Masters", "Geh aufs Ganze!" und "Schlag den Besten" in einen Dreikampf zu schicken, erwies sich nicht als die beste Idee - vor allem nicht für RTL, das mit der "Winterchampion"-Edition seiner Lego-Show bittere Tiefstwerte hinnehmen musste. Gerade mal 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, wohlgemerkt insgesamt. Verglichen mit der Vorwoche kamen dem Format rund eine Viertelmillion Fans abhanden. Der Gesamt-Marktanteil lag bei entsprechend mageren 3,4 Prozent.

Aber auch in der Zielgruppe konnte "Lego Masters" angesichts von nur 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sowie 7,0 Prozent Marktanteil nichts reißen. In der Vorwoche hatte es dagegen noch knapp für einen zweistelligen Wert gereicht. Diesmal lag die RTL-Show dagegen nur noch auf Augenhöhe mit "Geh aufs Ganze!", das in Sat.1 mit 7,0 Prozent ebenfalls so schwach lief wie noch nie. Hier ging der Marktanteil binnen Wochenfrist jedoch nur um einen Prozentpunkt zurück und die Gesamt-Reichweite blieb mit 1,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nahezu stabil - ein durchschlagender Erfolg ist das Comeback der Kultshow damit aber freilich nicht mehr.

Die Spitzenposition im Show-Dreikampf übernahm indes mit Blick auf die Zielgruppe ProSieben, wenngleich es auch für "Schlag den Besten" ein ganzes Stück schlechter lief als noch vor einer Woche. Mit einem Marktanteil von 8,1 Prozent performte die Spielshow mit Elton unspektakulär. Insgesamt schalteten durchschnittlich 1,08 Millionen Menschen ein, fast genauso viele wie zuletzt. Im weiteren Verlauf des Abends sorgte die Wiederholung von "10 Jahre Duell um die Welt" noch für 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, während bei RTL für "RTL Direkt" um 22:15 Uhr nur noch 4,8 Prozent drin waren. Die Doku-Reihe "Toy, Toy, Toy - Unsere beliebtesten Spielzeuge" machte ihre Sache mit 5,6 Prozent schließlich auch nicht mehr viel besser.

Einen klaren Tagesmarktführer gab es dadurch letztlich nicht: Mit jeweils 8,5 Prozent Marktanteil teilten sich ProSieben und RTL am Donnerstag die Spitzenposition bei den 14- bis 49-Jährigen. Sat.1 landete - auch wegen anhaltender Probleme in der Daytime - mit nur 5,7 Prozent auf dem sechsten Platz und reihte sich eineinhalb Prozentpunkte hinter Vox ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV