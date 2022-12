Über 2700 Mal hat der Möbelriese Ikea in den zurückliegenden sieben Tagen im deutschen Fernsehen geworben und dabei die Anzahl der täglich platzierten Spots recht stabil gehalten. 400 waren es jedenfalls am Samstag. Sie liefen jedenfalls hauptsächlich in der Nische. So war Ikea bei Deluxe Music und im Pay-TV (Sky Sport, National Geographic, Warner-Sender und andere) sehr aktiv. Über die Vielzahl an ausgestrahlten Spots kam dann sogar ein recht ordentlicher XRP-Wert von etwas mehr als 85 heraus.

Nur vier Unternehmen hatten am Samstag eine noch höhere Werbereichweite. Das waren Edeka, H&M, Amazon und Mydays. H&M etwa erhöhte die Anzahl der Buchungen auf 244 am Samstag, entsprechend stieg der gemessene XRP-Wert auch auf rund 88. Das war zugleich der beste Wert der zurückliegenden Wochen.

XRP-Spitzenreiter am Samstag war indes Mydays – dort sorgten über 270 Spotschaltungen für einen XRP-Wert von etwas mehr als 113. Fast jeder dritte Werbespot des Unternehmens lief am Samstag übrigens bei ProSieben. Ebenfalls regelmäßig bedacht wurde Sat.1. All das verwundert nicht, gehört Mydays doch zum Konzern.

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.