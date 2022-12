am 20.12.2022 - 09:01 Uhr

Die neue RTL-Quizshow "Ohne Limit" mit Daniel Hartwich war auch in der zweiten Woche kein durchschlagender Erfolg. Durchschnittlich schalteten am Montagabend nur 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Das waren sogar noch über 100.000 weniger als vor einer Woche und reichte beim Gesamtpublikum dementsprechend nur für einen Marktanteil von 5,5 Prozent. Immerhin: In der Zielgruppe fiel der Marktanteil mit 8,6 Prozent einen Prozentpunkt höher aus als bei der Premiere.

Damit war RTL zumindest besser bedient als Sat.1, wo die "Comedy-Märchenstunde" bei den 14- bis 49-Jährigen auf 6,1 Prozent Marktanteil zurückfiel und mit insgesamt nur noch 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sehr deutlich unter der Millionen-Marke landete, die das Format in der Vorwoche noch knackte. Vor einem Jahr hatte die "Comedy-Märchenstunde" sogar noch fast zwei Millionen Menschen zum Lachen gebracht. Mit einer Wiederholung kam Sat.1 im weiteren Verlauf des Abends nicht über 480.000 Menschen sowie 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus.

Einen Rückschlag musste Sat.1 zudem am Nachmittag verkraften, wo es "Britt - Der Talk" auf gerade mal noch 1,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen brachte. Insgesamt waren lediglich 310.000 Menschen dabei. Eine weitere Folge der Talkshow sowie "Lenßen übernimmt" und "Mein Mann kann" bewegten sich danach mit Werten zwischen 2,1 und 2,8 Prozent ebenfalls auf unterirdischem Niveau. Immerhin war auf das "Frühstücksfernsehen" Verlass, das am Montag in Sat.1 stattliche 20,4 Prozent Marktanteil verbuchte.

Auch ProSieben sorgte am Montag nur bedingt für Jubelstürme: Dort startete "Young Sheldon" mit nur 6,9 Prozent Marktanteil in den Abend, später blieb auch "United States of AI" mit Werten von 6,2 und 6,7 Prozent schwach. Den Tiefpunkt des Abends markierten "Die Simpsons", die gegen 22 Uhr lediglich 5,6 Prozent erzielten und insgesamt nur 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer unterhielten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV