Kabel Eins und Vox gehören zu den Gewinnern des Montagabends. Beide Sender konnten mit Spielfilmen auf den vorderen Plätzen mitmischen. So verzeichnete "Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel" um 20:15 Uhr bei Kabel Eins durchschnittlich 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer unterhalten, darunter knapp eine halbe Million zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe bewegte sich der Marktanteil mit 8,2 Prozent deutlich über dem Senderschnitt. Auch "John Rambo" überzeugte anschließend noch mit 7,5 Prozent sowie insgesamt 790.000 Personen.

Noch stärker als Kabel Eins war Vox - zumindest mit Blick auf die Zielgruppe. Dort punkete die Komödie "Bad Moms" zum Start in den Abend mit starken 10,2 Prozent Marktanteil. Besser lief es in der Primetime ausschließlich für die ZDF-Krimireihe "Nord Nord Mord". Insgesamt brachte es "Bad Moms" auf 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bevor "Men in Black" ab 22:18 Uhr noch 710.000 Menschen bei Vox hielt und mit 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte.

Dass Spielfilme kein Allheilmittel sind, musste dagegen RTLzwei feststellen, wo "Die fantastische Welt von Oz" um 20:15 Uhr nicht über einen Marktanteil von 3,0 Prozent hinauskam. Insgesamt schalteten nur 550.000 Personen ein. Auch "Twist" tat sich im Anschluss mit nur 2,4 Prozent schwer. Weil noch dazu auch die Daytime kein durchschlagender Erfolg war, lag RTLzwei am Montag mit einem Tagesmarktanteil von 2,9 Prozent in der Zielgruppe exakt auf Augenhöht mit Sport1. Dort war die Darts-WM erneut ein Hit: Schon tagsüber lag der Marktanteil bei 4,3 Prozent, abends waren sogar 4,7 Prozent für die Live-Übertragung drin. 450.000 Fans schalteten hier im Schnitt ein.

Stark war am Abend auch ZDFneo unterwegs, wo sich "Inspector Barnaby" um 21:45 Uhr sogar auf 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigerte. Erfolgreich waren zudem Comedy Central und Nitro, die zum Start in die Woche jeweils Tagesmarktanteile von 2,7 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verbuchten. Nicht gut lief dagegen der Serien-Marathon bei RTL Up: Dort startete "Friedmanns Vier" mit nur 0,1 Prozent Marktanteil in den Abend, konnte sich aber zeitweise auf immerhin 1,0 Prozent steigern. Bei One waren für "Arde Madrid" dagegen durchweg nicht mehr als 0,2 Prozent drin, insgesamt wurden hier zeitweise nur 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ermittelt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV