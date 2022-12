Auch der Jahresrückblick der "heute-show", der am vergangenen Freitag im ZDF zu sehen war, funktionierte auch zeitversetzt wieder prächtig und bildet somit keine Ausnahme zu den üblichen "heute-show"-Ausgaben. Die Reichweite kletterte in der endgültigen Gewichtung nachträglich dank zeitversetzter Nutzung noch um genau eine Million auf nun 4,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der durchschnittliche Nachschlag für die "heute-show" lag in diesem Jahr übrigens bei rund 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauern - eine beeindruckende Zahl, an die kein anderes Format auch nur ansatzweise herankommt.

Einen sehr hohen Anteil an zeitversetzter Nutzung gibt es außerdem bekanntlich auch stets beim "ZDF Magazin Royale". In der vergangenen Woche lief nun keine reguläre Ausgabe, sondern der Film "ZDF Magazin Royale präsentiert: Die Innenministerkonferenz". Hier fiel der Nachschlag diesmal nicht ganz so groß aus wie man das sonst, doch ein nachträgliches Plus von 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine Gesamt-Reichweite von 1,76 Millionen und eine Marktanteils-Nachgewichtung von 11,8 auf 17,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ein noch etwas größeres Reichweiten-Plus gab's in der vergangenen Woche aber für den zweiten Teil von "Die verschwundene Familie". Das ZDF hatte den Zweiteiler in einem Rutsch in Konkurrenz zum WM-Halbfinale gezeigt. Einigen wurde es aber entweder wohl zu spät, oder sie wechselten doch noch zur WM-Partie - jedenfalls holten viele den zweiten Teil, der ab 22:16 Uhr nach dem "heute-journal" startete, nachträglich nach, wodurch sich die Reichweite mit 3,93 Millionen den 4,14 Millionen des ersten Teils deutlich annäherte. Das spricht für die Bindungskraft des Zweiteilers.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 16.12.

22:32 4,93

(+1,00) 23,0%

(+3,3%p.) 1,31

(+0,48) 24,1%

(+6,6%p.) Die verschwundene Familie (2) 13.12.

22:16 3,93

(+0,39) 22,2%

(+1,3%p.) 0,22

(+0,05) 5,7%

(+1,2%p.) ZDF Magazin Royale präsentiert: Die Innenministerkonferenz 16.12.

23:22 1,76

(+0,35) 11,7%

(+1,8%p.) 0,70

(+0,29) 17,6%

(+5,8%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 15.12.

18:48 2,34

(+0,24) 10,4%

(+0,9%p.) 0,38

(+0,11) 9,1%

(+2,2%p.) Die Chefin 16.12.

20:16 5,83

(+0,19) 20,6%

(+0,1%p.) 0,49

(+0,02) 7,7%

(-0,1%p.) Lego Masters - Winterchampion 15.12.

20:15 1,08

(+0,19) 4,0%

(+0,6%p.) 0,50

(+0,10) 8,4%

(+1,4%p.) extra 3 15.12.

22:51 1,97

(+0,18) 13,1%

(+0,9%p.) 0,32

(+0,10) 8,9%

(+2,5%p.) Krauses Weihnacht 16.12.

20:14 4,96

(+0,15) 17,7%

(+0,1%p.) 0,47

(+0,01) 7,4%

(-0,1%p.) SOKO Leipzig 16.12.

21:15 4,77

(+0,15) 17,7%

(+0,1%p.) 0,38

(+0,05) 6,1%

(+0,6%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 16.12.

19:38 2,42

(+0,13) 9,6%

(+0,4%p.) 0,81

(+0,08) 14,9%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 12.12.-18.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Eine nachträglich Verschiebung gab's am Donnerstagabend. Dort war "Lego Masters - Winterchampions" in der zweiten Woche ja zunächst deutlich abgestürzt, konnte seinen Marktanteil nachträglich aber wieder um 1,4 Prozentpunkte ausbauen. 8,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sind für RTL zwar trotzdem kein Erfolg - es reichte aber, um doch noch an "Schlag den Besten" vorbei zu ziehen, das bei ProSieben unverändert bei 8,1 Prozent Marktanteil verharrte. "Geh aufs Ganze" konnte in Sat.1 nur um 0,1 Prozentpunkt auf 7,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zulegen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 16.12.

22:32 4,93

(+1,00) 23,0%

(+3,3%p.) 1,31

(+0,48) 24,1%

(+6,6%p.) ZDF Magazin Royale präsentiert: Die Innenministerkonferenz 16.12.

23:22 1,76

(+0,35) 11,7%

(+1,8%p.) 0,70

(+0,29) 17,6%

(+5,8%p.) extra 3 15.12.

22:51 1,97

(+0,18) 13,1%

(+0,9%p.) 0,32

(+0,10) 8,9%

(+2,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 15.12.

18:48 2,34

(+0,24) 10,4%

(+0,9%p.) 0,38

(+0,11) 9,1%

(+2,2%p.) One Piece 16.12.

18:27 0,14

(+0,06) 0,7%

(+0,3%p.) 0,13

(+0,06) 3,6%

(+1,5%p.) Lego Masters - Winterchampion 15.12.

20:15 1,08

(+0,19) 4,0%

(+0,6%p.) 0,50

(+0,10) 8,4%

(+1,4%p.) Die verschwundene Familie 13.12.

22:16 3,93

(+0,39) 22,2%

(+1,3%p.) 0,22

(+0,05) 5,7%

(+1,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 16.12.

19:38 2,42

(+0,13) 9,6%

(+0,4%p.) 0,81

(+0,08) 14,9%

(+1,1%p.) Sisi 17.12.

22:18 0,79

(+0,08) 3,6%

(+0,3%p.) 0,28

(+0,06) 5,7%

(+1,0%p.) One Piece 14.12.

18:26 0,16

(+0,04) 0,8%

(+0,2%p.) 0,15

(+0,04) 4,1%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 12.12.-18.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV