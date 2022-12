Die ProSieben-Show zum 30-jährigen Jubiläum des "Quatsch Comedy Clubs" hat am Donnerstagabend bei ProSieben ordentliche, aber keineswegs berauschende Quoten erzielt. Von den insgesamt 1,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich für die "Legends of Quatsch" begeistern konnten, waren 470.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe somit bei 8,4 Prozent. Das reichte zwar nicht, um an den Filmen von ZDF und ARD vorbeizukommen, bedeutete aber zumindest die Spitzenposition unter den Privatsendern.

RTL konnte mit "Lego Masters - Winterchampion" auch in dieser Woche nichts reißen und schnitt - gemessen an den vorläufig gewichteten Daten - mit 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sogar noch etwas schlechter ab als vor einer Woche. Zugleich lag die Show knapp hinter "Geh aufs Ganze!", das in Sat.1 mit 6,9 Prozent aber ebenfalls nicht vollends überzeugte. Immerhin: Mit 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sah es für die Zockershow mit Jörg Draeger beim Gesamtpublikum etwas besser aus als zuletzt. "Lego Masters" erreichte zudem fast eine halbe Million Menschen weniger.

Auch im weiteren Verlauf des Abends gab es für RTL nur noch wenig zu holen: "RTL Direkt" verharrte bei 7,0 Prozent Marktanteil, ehe die Weihnachtsauktion bei "Stern TV" lediglich 7,2 Prozent erzielte. Mit 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauern verzeichnete das Special jedoch eine nur geringfügig geringere Reichweite als die Lego-Show um 20:15 Uhr. In Sat.1 ging es indes für zwei Wiederholungen der "Comedy-Märchenstunde" kräftig nach unten: Hier lag der Marktanteil zunächst bei gerade mal noch 3,4 Prozent, ehe nach Mitternacht 5,9 Prozent drin waren.

ProSieben blieb mit der erneuten Wiederholung von "Weihnachten mit Joko und Klaas" zudem ebenfalls einstellig und musste sich mit einem Marktanteil von 6,6 Prozent in der Zielgruppe begnügen. Am Ende reichte dem Sender schon ein Tagesmarktanteil von 8,8 Prozent für die ziemlich ungefährdete Tagesmarktführerschaft bei den 14- bis 49-Jährigen - was auch an guten Quoten in der Daytime lag. Dort trieb "The Big Bang Theory" die Quote auf bis zu 14,4 Prozent, aber auch "Last Man Standing", "Two and a half Men", "Young Sheldon", "taff", "Newstime" und die "Simpsons" erzielten zweistellige Werte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV