Dass der in der Altersgruppe 14-49 meistgesehene Film des Jahres 2022 aller privaten Sender mal an Heiligabend laufen würde - also an einem Tag, an dem die TV-Nutzung abends erheblich geringer ist also sonst, hätte man wohl auch lange Zeit kaum für möglich gehalten. Doch weil die Reichweiten der Film-Ausstrahlungen bei den Privaten in diesem Jahr allgemein deutlich rückläufig waren, der Klassiker "Kevin - Allein zu Haus" aber sogar etwas gefragter war als im vergangenen Jahr, rangiert der Film in der TV-Hitliste 2022 nun tatsächlich auf Platz 1 bei den Privaten - noch knapp vor "Der König der Löwen" vom Neujahrstag, ebenfalls in Sat.1. (Mehr dazu in unserer Hitliste der meistgesehenen Sendungen des Jahres 2022)

Gereicht haben dafür 1,16 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich an Heiligabend ab 20:15 Uhr im Schnitt den Klassiker mit Macaulay Culkin ansahen, was den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf herausragende 28,5 Prozent nach oben trieb. Damit dominierte "Kevin" den Heiligabend aus Quotensicht noch deutlicher als in den vergangenen Jahren. Selbst beim Gesamtpublikum setzte sich "Kevin - Allein zu Haus" mit insgesamt 2,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern um 20:15 Uhr an die Spitze, nur die "Tagesschau" hatte an Heiligabend eine höhere Reichweite.

Und für Sat.1 ging der Abend auch nach "Kevin - Allein zu Haus" erfolgreich weiter, am späteren Abend erzielte "Charlie und die Schokoladenfabrik" noch 15,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt sahen noch 1,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Film. Und auch am Vorabend lief es für Sat.1 mit "Der Polarexpress", der 15,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erreichte, schon sehr gut. Das führte dazu, dass Sat.1 den Heiligabend mit einem Tagesmarktanteil von 11,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen klar dominierte, RTL folgte mit vier Prozentpunkten Rückstand deutlich dahinter.

Um 20:15 Uhr kam RTL mit "Der Grinch" nur auf 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ebenso mit "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" im Anschluss. Damit lag RTL aber noch klar vor ProSieben, wo "Iron Man 3" und "Transformers" mit Marktanteilen von 6,1 und 5,1 Prozent in der Zielgruppe unter gingen. RTLzwei und Vox konnten vor allem am späteren Abend punkten: Bei RTLzwei kam "Stirb langsam: Jetzt erst recht" zunächst ab 20:15 Uhr auf 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, danach steigerte sich "Con Air" auf richtig gute 8,7 Prozent Marktanteil, ehe gegen 1 Uhr nachts der Marktanteil dank "Rambo" sogar auf 12,2 Prozent anstieg. Bei Vox punktete später am Abend "Bad Boys - Harte Jungs" mit 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, nachdem "Eine zauberhafte Nanny" zum Start in den Abend 6,0 Prozent erzielt hatte. Kabel Eins startete mit 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für "Der Name der Rose" zwar ordentlich in den Abend, "Der erste Ritter" kam später dann allerdings nicht über 3,0 Prozent hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV