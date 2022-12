Während "Sisi" dem Streamingdienst RTL+ schon vor Weihnachten neue Abruf-Rekorde bescherte, tat sich die lineare Ausstrahlung der zweiten Staffel am Dienstagabend bei RTL deutlich schwerer als noch die erste Staffel vor einem Jahr. Lag der durchschnittliche Marktanteil damals noch bei mehr als zwölf Prozent in der Zielgruppe, so blieben die ersten drei Folgen diesmal klar im einstelligen Bereich hängen. Gerade mal 7,5 Prozent Marktanteil verzeichnete der Staffel-Auftakt um 20:15 Uhr, die beiden weiteren Folgen erzielten im Anschluss 7,4 und 8,6 Prozent - Werte also, die deutlich unter dem RTL-Schnitt liegen.

Dazu kommt, dass auch die Gesamt-Reichweite deutlich rückläufig war: Verzeichnete die erste Staffel noch kontinuierlich über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, so rückte diese Marke am Dienstagabend in weite Ferne. Gerade mal noch 1,41 Millionen Menschen schalteten um 20:15 Uhr ein. Immerhin: Wer einmal dabei war, blieb auch dran, denn die beiden weiteren Episoden von "Sisi" erreichten im weiteren Verlauf des Abends jeweils 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Special "Die Wahrheit über die echte Sisi" kam darüber hinaus ab 23:15 Uhr noch auf 1,18 Millionen Personen sowie 9,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Doch auch die anderen Privatsender konnten am Dienstagabend keine zweistelligen Marktanteile einfahren. Am besten lief es noch für "Galileo Big Pictures", das bei ProSieben über den gesamten Abend hinweg durchschnittlich 8,8 Prozent verzeichnete und insgesamt 1,10 Millionen Menschen anlockte. Die US-Serien taten sich in Sat.1 mit Blick auf die Zielgruppe gar deutlich schwer: So startete "Navy CIS" mit nur 5,2 Prozent Marktanteil in den Abend, hier schalteten insgesamt 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Auch "Navy CIS: L.A." war danach mit Werten von 4,6 und 5,7 Prozent nicht erfolgreich. Gleiches gilt für "Hot oder Schrott", das bei Vox um 20:15 Uhr mit 4,5 Prozent baden ging.

Am Ende reihten sich RTLzwei und Kabel Eins ein, wo mit Spielfilmen nur wenig zu holen war: Während "The Sixth Sense" bei RTLzwei immerhin auf 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 4,0 Prozent in der Zielgruppe kam, enttäuschte "Coach Carter" bei Kabel Eins sogar mit gerade mal 3,3 Prozent. Hier waren insgesamt 510.000 Personen dabei. Kabel Eins landete damit noch hinter Nitro, das mit "The Expandables 3" durchschnittlich 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer unterhielt. "Jurassic Park" punktete bei ZDFneo sogar mit 890.000 Dino-Fans sowie 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV