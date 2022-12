Mit Blick auf das zu Ende gehende Jahr 2022 lässt sich sicherlich nicht feststellen, dass es dem deutschen Fernsehen an Kuppel- und Datingformaten gemangelt hat. In den finalen Wochen des Jahres hat nun auch TLC nachgelegt und mit "Millionär sucht Liebe" eine Produktion gestartet, die im November schon beim Streamingdienst Discovery+ anlief und zudem ganz und gar nicht unbekannt ist. In "Millionär sucht Liebe" sollen Millionäre mit Single-Ladys verkuppelt werden, 2013 und 2014 setzte Shine Germany die Sendung schon als "Catch the Millionaire" für ProSieben zwei Staffeln lang um

Die inzwischen vierte Episode, die Free-TV-Sender TLC nun an diesem Mittwoch ab 20:15 Uhr über den Sender schickte, verfolgten rund 80.000 Personen – nach rund 40.000 und 50.000 (jeweils vorläufige Zahlen) in den beiden vergangenen Wochen war das zwar eine klare Steigerung. Nur die Debütfolge Anfang des Monats kam auf ähnliche Reichweiten. In dieser Woche wurden 0,7 Prozent Zielgruppen-Marktanteil gemessen, mehr als die in den beiden Wochen zuvor festgestellten 0,1 und 0,3 Prozent – unter der Sendernorm blieb die Suche nach der Liebe aber dennoch.



Sehr schwer tat sich ab 21:15 Uhr dann auch "Ready Steady Love – In 50 Dates zum Glück". Darin suchen Filip Pavlović, Janine Pink und Eva Benetatou nach ihrem perfekten Gegenstück. Linear erreichte diese Produktion gerade einmal knapp 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe war sie mit 0,1 Prozent ein klarer Flop. Durchaus schöne Werte erzielte indes ein anderer Discovery-Sender, nämlich DMAX: Um 20:15 Uhr war hier "Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine" zu sehen, eine Stunde später "Goldrausch: Parkers Neuseeland-Abenteuer" – 0,34 und 0,43 Millionen Personen schalteten ein. In der Zielgruppe lief es mit 2,5 und 3,2 Prozent sehr gut. DMAX generierte entsprechend gute 2,6 Prozent Tagesmarktanteil bei den Umworbenen.

