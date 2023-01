"Wer wird Millionär?" ist am Montag mit guten Quoten in die nächste "3-Millionen-Euro-Woche" gestartet. Zwar schalteten etwa 700.000 Personen weniger ein als beim Auftakt vor einem Jahr, doch mit 3,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 13,7 Prozent Marktanteil kann man bei RTL freilich trotzdem zufrieden sein, auch wenn der ZDF-Krimi "Die Frau im Meer" nicht zu schlagen war. Auch in der Zielgruppe reichte es letztlich zwar nur für den zweiten Platz, doch gegen die quotenstarke Darts-WM schlug sich die XXL-Quizshow auch hier respektabel.

Mit 730.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete das auf fast vier Stunden ausgedehnte "Wer wird Millionär?" überzeugende 12,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und lag somit etwa klar vor ProSieben. Dort machte "Young Sheldon" seine Sache mit Marktanteilen von 7,8 und 8,0 Prozent noch am besten. "United States of AI" musste anschließend mit 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein neues Tief hinnehmen, ehe die "Simpsons" sogar auf miese 3,8 Prozent zurückfielen. Gerade mal noch 320.000 Menschen konnten sich für die Erstausstrahlung begeistern.

Allenfalls mäßig verlief daneben auch die Rückkehr von "Die Geissens" bei RTLzwei: Nur 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen um 20:15 Uhr eine neue Folge der Dokusoap, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei 4,1 Prozent. Eine weitere Folge erzielte danach bessere 4,7 Prozent. An "Goodbye Deutschland" kam RTLzwei damit aber nicht vorbei: Drei Folgen des Auswanderer-Formats bescherten Vox Marktanteile zwischen 6,2 und 7,5 Prozent in der Zielgruppe.

Sat.1 wiederum tat sich um 20:15 Uhr mit dem deutschen Spielfilm "Sweethearts" schwer: Trotz prominenter Besetzung lag die Komödie mit 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauern noch hinter Kabel Eins, wo "Stirb langsam" von 1,18 Millionen gesehen wurde. In der Zielgruppe war für Sat.1 nur ein mäßiger Marktanteil von 6,0 Prozent drin. Schwache Quoten gab's am Nachmittag auch für "Britt": Der Talk, der inzwischen wieder um 16 Uhr läuft, startete nur mit 3,4 Prozent Marktanteil ins Jahr. "Lenßen übernimmt" fiel danach sogar auf 2,8 Prozent zurück, steigerte sich bis 19 Uhr aber noch auf immerhin 4,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV