Halvor Egner Granerud hat die aktuelle Vierschanzentournee gewonnen – Granerud siegte auch auf der vierten Schanze in Bischofshofen. Definitiv kein Sieger ist die Tournee an sich, die mit Blick auf die Reichweiten in Deutschland in diesem Winter reichlich Federn lassen musste. So sicherte sich das Drei-Königs-Springen, traditionell das Finale, in diesem Jahr lediglich 3,88 Millionen Zusehende im Zweiten. Ab 16:30 Uhr live übertragen, kam die Sendung auf 22,7 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren. Zum Vergleich: Rund 5,2 Millionen sahen noch ein Jahr zuvor zu, 2021 waren es an die sechs Millionen. Bei den Jüngeren wurden 17,3 Prozent Marktanteil ermittelt – was allerdings an der niedrigeren TV-Nutzung lag. Die Reichweiten gingen auch bei den 14- bis 49-Jährigen zurück. Eurosport übertrug parallel, kam aber nicht über ein Prozent Marktanteil und durchschnittlich um die 180.000 Zusehenden hinaus.

Zuschauer-Trend: Vierschanzentournee Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre



Gut präsentierte sich das ZDF indes am Freitagabend. Erwartungsgemäß sammelte eine weitere Folge des Krimis "Die Chefin" wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer ein, diesmal waren es 6,06 Millionen, die 21,6 Prozent Gesamtmarktanteil zur Folge hatten. Im Anschluss lief ein "SOKO Leipzig"-Zweiteiler, der auf 4,58 und 4,33 Millionen Zusehende kam und somit ebenfalls gut abschnitt. 16,5 und 17,2 Prozent Marktanteil wurden gemessen.

Somit landete das ZDF am Freitagabend auch sehr deutlich vor dem Ersten. Der dortige 20:15-Uhr-Film "Klima retten für Anfänger" lief recht unspektakulär, er sicherte sich nämlich knapp 3,3 Millionen Zusehende insgesamt und damit einhergehende 11,6 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren landete er bei guten sieben Prozent. Stark schnitt die Quiz-Schiene am Vorabend ab: Ab 18 Uhr kam "Wer weiß denn sowas?" auf 3,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Anschluss blieb im Schnitt 2,89 Millionen dran, als das "Quizduell" lief. 18,3 und 12,9 Prozent Marktanteil holten die beiden Ratespiele.

Wenig gefragt war indes eine "Tatort"-Wiederholung ab 22:15 Uhr. Hier musste sich Das Erste mit arg überschaubaren 6,1 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Den 90-Minüter schalteten im Schnitt gerade einmal 1,26 Millionen Personen ab drei Jahren ein.

