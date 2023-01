Neues Jahr, neue Chance die guten Vorsätze einzuhalten. Und etwas mehr Sport zu treiben, das ist für einige ein gern gesehener Vorsatz. Entsprechend hat das Unternehmen Urban Sports für seine Angebote körperlicher Aktivität in den Urban Sports Clubs seit Neujahr auch erheblich hochgeschraubt. Schon direkt am 1. und 2. Januar liefen deutlich mehr Spots als an den Tagen zuvor. Am Sonntag nun setzte Urban Sports auf 76 Buchungen, die einen recht hohen XRP einfuhren (59,77), weil sie großteils auf reichweitenstarken Sendern platziert waren. Kabel Eins, ProSieben und ProSiebenMaxx teilten sich die wesentlichen Buchungen auf, mit Abstrichen auch Sat.1 und sixx zeigten die Reklame. Dass vor allem Seven.One-Sender für die Werbung genutzt wurden, überrascht nicht, hat Seven.One 2021 mit SevenGrowth doch in die Fitness-Plattform investiert.

Die reichweitenstärksten Spots kamen am Sonntag indes von Check24 und bett1, auch die Kochboxen aus dem Hause HelloFresh wurden wieder reichlich und erfolgreich beworben. Um Einrichtungen ging es auch bei anderen Spots, die es in die XRP-Top10 geschafft haben. Roller, Jysk und die Emma Matratzen landeten ebenfalls unter den besten zehn nach Werbereichweite.

© AdScanner

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.