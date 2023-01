am 10.01.2023 - 08:53 Uhr

Am Montagabend hat Louis Klamroth zum ersten Mal "Hart aber fair" im Ersten moderiert. Klamroth, der politische Sendungen bis dato für ntv und ProSieben präsentierte, widmete sich dabei ab 21 Uhr dem Thema "Ein Land wird ärmer – wer zahlt die Krisenrechnung 2023?". Den 75 Minuten langen Talk verfolgten im Schnitt 2,42 Millionen Personen. Neun Prozent insgesamt und 5,8 Prozent bei den Jüngeren verbuchte das Klamroth-Debüt.

Zum Vergleich: 2022, dem letzten Jahr mit Moderator Frank Plasberg, kam die ARD-Talkshow auf durchschnittlich 2,6 Millionen Zuschauende. Die Quoten bei allen zusehenden Personen lagen damals bei rund 10,6 Prozent. Leicht bessere Werte also. Lead-In von "Hart aber fair" an diesem Montag war "Wildes Kalifornien" ab 20:15 Uhr, das auf durchschnittlich 2,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gelangte und somit 8,6 Marktanteil einfuhr.



Im ZDF lief das Drama "Gestern waren wir noch Kinder" zur besten Sendezeit an. Die Ausstrahlung, die gegen 22:30 Uhr endete, sicherte sich dabei schöne 5,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, davon waren 0,52 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Somit standen beim ZDF 19,7 Prozent Marktanteil insgesamt und 8,6 Prozent bei den Jüngeren zu Buche. Nach 22:30 Uhr informierten sich noch 2,58 Millionen beim "heute journal" (13,4 Prozent).

Am späteren Abend zeigte Das Erste dann noch "Deutschland um Ernstfall" - unter dem neuen Label "ARD Wissen". Ab 22:53 Uhr verfolgten im Schnitt 1,04 Millionen Leute diese Sendung, was zu sehr ausbaufähigen 7,1 Prozent Marktanteil führte. Das ZDF ging gegen 23 Uhr mit "Hamilton" auf Sendung und ergatterte mit dem Streifen 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und somit zehneinhalb Prozent Marktanteil. Bei allen gewann das ZDF den Montag mit 15,8 Prozent Tagesmarktanteil überdeutlich vor dem Ersten mit 10,1 und RTL mit 9,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV