"Der Bergdoktor" hat zwar in der vergangenen Woche die schwächste Reichweite seit mehreren Jahren eingefahren, konnte nachträglich noch zahlreiche Fans einsammeln. Durch zeitversetzte Nutzung stieg die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer um 370.000 auf 5,77 Millionen an. Der Rückstand auf die parallel gesendete ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" vergrößerte sich allerdings noch, weil diese sogar noch ein größeres Plus vorweisen konnte.

Konkret sammelte "Nord bei Nordwest" sogar 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein - kein anderes Format konnte sich in der zurückliegenden Woche durch zeitversetzte Nutzung stärker steigern. Unterm Strich wurde somit die Acht-Millionen-Marke geknackt: Alles in allem schalteten 8,43 Millionen Krimi-Fans ein, sodass der Marktanteil des Ersten bei 28,3 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es noch um 0,3 Prozentpunkte auf 13,9 Prozent nach oben. Hier konnte der "Bergdoktor" jedoch Boden gutmachen, weil die ZDF-Serie mit Hans Sigl ihren Marktanteil sogar um 1,2 Prozentpunkte verbesserte - auf ebenfalls sehr starke 12,0 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Nord bei Nordwest - Auf der Flucht 05.01.

20:15 8,43

(+0,47) 28,3%

(+0,3%p.) 0,84

(+0,07) 13,9%

(+0,3%p.) Der Bergdoktor 05.01.

20:15 5,77

(+0,37) 19,4%

(+0,4%p.) 0,73

(+0,11) 12,0%

(+1,2%p.) Tatort: Totes Herz 08.01.

20:16 9,76

(+0,35) 29,8%

(+0,1%p.) 2,10

(+0,17) 26,8%

(+0,8%p.) Die Frau im Meer 02.01.

20:14 7,34

(+0,35) 23,9%

(+0,5%p.) 0,53

(+0,03) 7,3%

(+0,2%p.) Inspector Barnaby 08.01.

22:13 3,03

(+0,27) 15,9%

(+0,9%p.) 0,29

(+0,03) 6,7%

(+0,5%p.) Die Frau im Meer 03.01.

20:14 6,59

(+0,26) 22,3%

(+0,3%p.) 0,43

(+0,03) 6,6%

(+0,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 05.01.

18:50 2,48

(+0,22) 10,8%

(+0,8%p.) 0,33

(+0,08) 7,7%

(+1,6%p.) Marie Brand und die Ehrenfrauen 04.01.

20:15 8,50

(+0,20) 29,3%

(0,0%p.) 0,60

(-0,00) 9,9%

(-0,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 02.01.-08.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Auffällig ist, dass die fünf Sendungen mit den größten Zugewinnen ausschließlich öffentlich-rechtliche Krimis waren: Der "Tatort" sammelte ebenso wie "Die Frau im Meer" nachträglich noch 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, bei "Inspector Barnaby" betrug das Plus 270.000 Personen. Das größte Marktanteils-Plus in der Zielgruppe verzeichnete übrigens ProSieben Maxx, wo "One Piece" mit einer doppelt so hohen Reichweite wie zunächst ausgewiesen den Marktanteil um 2,1 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent verbessere. Auch zwei weitere Folgen von "One Piece" finden sich in dieser Hitliste wieder.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA One Piece 06.01.

18:29 0,18

(+0,09) 0,9%

(+0,4%p.) 0,18

(+0,09) 4,5%

(+2,1%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 05.01.

18:50 2,48

(+0,22) 10,8%

(+0,8%p.) 0,33

(+0,08) 7,7%

(+1,6%p.) One Piece 05.01.

18:28 0,20

(+0,06) 1,0%

(+0,3%p.) 0,18

(+0,06) 4,6%

(+1,3%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 06.01.

19:37 2,68

(+0,15) 10,5%

(+0,4%p.) 0,91

(+0,08) 17,4%

(+1,2%p.) Der Bergdoktor 05.01.

20:15 5,77

(+0,37) 19,4%

(+0,4%p.) 0,73

(+0,11) 12,0%

(+1,2%p.) One Piece 04.01.

18:28 0,14

(+0,04) 0,7%

(+0,2%p.) 0,14

(+0,04) 3,4%

(+1,0%p.) GRIZZY & DIE LEMMINGE 06.01.

19:08 0,34

(+0,09) 1,5%

(+0,4%p.) 0,13

(+0,04) 2,9%

(+0,9%p.) Tatort: Totes Herz 08.01.

20:16 9,76

(+0,35) 29,8%

(+0,1%p.) 2,10

(+0,17) 26,8%

(+0,8%p.) Quizduell 06.01.

18:47 2,96

(+0,07) 13,0%

(+0,1%p.) 0,45

(+0,05) 10,4%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 02.01.-08.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV