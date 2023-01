Bevor sich Oliver Welke in der kommenden Woche wieder mit der "heute-show" zurückmeldet, waren am Freitagabend schon mal Lutz van der Horst und Fabian Köster in einer Spezial-Ausgabe der Nachrichtensatire zu sehen, in dem sie diesmal der Frage nachgingen, was in der deutschen Energiepolitik schiefläuft. Die Quoten können sich sehen lassen: Durchschnittlich 2,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren um 22:30 Uhr dabei und sorgten somit für 13,2 Prozent Marktanteil.

Bei den 14- bis 49-Jährigen ging das "heute-show spezial" mit 690.000 Personen sogar als meistgesehene ZDF-Sendung des Tages hervor. Der Marktanteil lag in Konkurrenz zum RTL-Dschungelcamp bei 12,8 Prozent und damit weit über den Normalwerten des ZDF. Zum Vergleich: Das "heute-journal" hatte im Vorfeld noch 5,8 Prozent erzielte und auch die beiden Krimiserien zu Beginn des Abends schnitten mit Werten von 6,2 und 5,3 Prozent beim jungen Publikum allenfalls mäßig ab.

Insgesamt lief es für das ZDF ab 20:15 Uhr allerdings sehr überzeugend: Auch die Bundesliga konnte nicht verhindern, dass "Der Staatsanwalt" mit 5,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den Tagessieg verzeichnete. Die ARD-Komödie "Sterben ist auch keine Lösung" war zwar ebenfalls erfolgreich, lag mit 4,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 14,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum aber klar hinter dem Mainzer Konkurrenten.

Um 18 Uhr hatte dagegen Das Erste die Nase vorn: Durchschnittlich 3,60 Millionen Menschen entschieden sich zu diesem Zeitpunkt für "Wer weiß denn sowas?", soass der Marktanteil bei tollen 19,7 Prozent lag. Die "SOKO Linz" hatte im ZDF hingegen mit 3,19 Millionen Krimi-Fans das Nachsehen. Besonders deutlich war der Unterschied übrigens bei den 14- bis 49-Jährigen: Hier kam die "SOKO" auf nur 3,2 Prozent Marktanteil, während das ARD-Quiz mit 11,1 Prozent abräumte. Das "Quizduell" hielt anschließend noch 2,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten und war mit 8,2 Prozent beim jungen Publikum ebenfalls erfolgreich.

Auf mäßiges Interesse stießen indes die für ein jüngeres Publikum gemachten Serien in den öffentlich-rechtlichen Spartenkanälen: So erreichte die neue Serie "Asbest" bei One nur zwischen 70.000 und 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, während "Rod Knock" bei ZDFneo um 21:45 Uhr mit lediglich 140.000 Personen startete. Die letzte Folge, die erst nach Mitternacht zu sehen war, hielt nur noch 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei ZDFneo. Bei der Bewertung des Erfolgs dürften aber sowohl ARD als auch ZDF vor allem auf die Nutzung in den Mediatheken blicken.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV