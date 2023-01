Der Sonntagabend war aus Sicht der Quoten zweigeteilt: Mit durchschnittlich 8,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fuhr zunächst der "Tatort: Lenas Tante" im Ersten den unangefochtenen Tagessieg ein. Starke 28,2 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Krimireihe mit 2,02 Millionen Personen sowie 25,4 Prozent Marktanteil zunächst klar in Führung. Ebenfalls sehr gefragt war zudem die "Frühling"-Reihe im ZDF, die mit 5,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 18,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam.

Am späten Abend übernahm schließlich der Dschungel die Spitzenposition - allen voran in der Zielgruppe, wo erstmals seit Donnerstag wieder die Marke von 30 Prozent Marktanteil geknackt wurde. Konkret sorgten 1,35 Millionen 14- bis 49-Jährige für einen RTL-Marktanteil von 30,4 Prozent. Mit 3,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lief es zugleich auch insgesamt blendend. Hier belief sich der Marktanteil auf 21,4 Prozent. Im Vergleich zum vorigen Sonntag gewann "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" über 400.000 Fans hinzu.

Zuschauer-Trend: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Für Rückenwind sorgte im Vorfeld schon ein "IBES"-Special, das sich mit der "Faszination Dschungelcamp" beschäftigte und durchschnittlich 2,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging die Show mit Sonja Zietlow mit einem überzeugenden Marktanteil von 14,6 Prozent als stärkster "Tatort"-Verfolger hervor. Dazu kommt, dass nach Mitternacht auch "Die Stunde danach" noch überzeugte: 1,50 Millionen Menschen blieben dran und hielten den Marktanteil bei sehr guten 24,9 Prozent. Kein Wunder also, dass RTL mit einem Tagesmarktanteil von 14,1 Prozent die Marktführerschaft in der Zielgruppe ergatterte.

Erfolgreich war der Privatsender aber auch abseits des Dschungels: So markierte "Exclusiv - Weekend" mit 2,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Bestwert seit dem Wechsel auf den Sendeplatz um 19:05 Uhr. Hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 12,2 Prozent, nachdem "RTL aktuell" sogar 17,6 Prozent erzielte. Gut lief es zudem für "Die Unvermittelbaren - mit Martin Rütter": 1,86 Millionen schalteten am späten Abend ein, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 13,7 Prozent. Enttäuschend lief es jedoch zuvor erneut für das neue Format "Superklein - Die Miniaturmeisterschaft", das ab 14:22 Uhr nicht über 6,5 Prozent beim jungen Publikum hinauskam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV