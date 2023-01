Auf die "Fack Ju Göhte"-Reihe ist mal wieder Verlass: Sat.1 hat am Sonntagabend mit dem dritten Teil einmal mehr starke Quoten erzielt - allen voran in der Zielgruppe, wo sich die Komödie nur knapp hinter dem "Ich bin ein Star"-Special bei RTL einsortierte. Durchschnittlich 1,04 Millionen 14- bis 49-Jährige trieben den Marktanteil von "Fack Ju Göhte 3" auf sehr gute 14,0 Prozent und damit etwa auf das Doppelte des derzeitigen Senderschnitts. Insgesamt waren immerhin 1,67 Millionen Menschen mit dabei.

Diese Flughöhe konnte Sat.1 im weiteren Verlauf des Abends zwar nicht halten, doch mit immerhin 7,8 Prozent Marktanteil schnitt auch der Spielfilm "Dirty Grandpa" in Konkurrenz zum Dschungel durchaus ordentlich ab. Am Vorabend sorgte zudem schon die Wiederholung von "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" mit 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für einen schönen Film-Erfolg in Sat.1. Die "Sat.1 Nachrichten" erwischten in diesem Umfeld mit 9,7 Prozent ebenfalls einen guten Tag.

Der Spielfilm "Project: Almanac" tat sich hingegen am Nachmittag mit 4,4 Prozent ebenso schwer wie das zuvor wiederholte "Promibacken", das 4,6 Prozent erzielte. Einen Aufschwung gab's jedoch am Vormittag für das "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag", das in den vergangenen Wochen oft unspektakulär performte. Diesmal aber erzielte das Magazin gute 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - und damit den besten Wert seit immerhin zwei Monaten. Insgesamt schalteten ab 9:00 Uhr im Schnitt 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Alles in allem kann man in Unterföhring dadurch ein positives Sonntags-Fazit ziehen: Gute 8,2 Prozent Marktanteil erzielte Sat.1 zum Wochenausklang im Schnitt - und lag damit übrigens klar vor ProSieben und Vox.

Dazu kommt, dass auch Sat.1 Gold am Sonntag überzeugte: Beim Gesamtpublikum lag der Sender mit 2,6 Prozent Marktanteil nur knapp hinter Kabel Eins und ProSieben. Insbesondere "K11 - Kommissare im Einsatz" ließ die Quoten spürbar steigen: Bis zu 900.000 Personen lockten die Wiederholungen am Vorabend zu Sat.1 Gold, nachdem am Nachmittag schon "Richter Alexander Hold" zeitweise 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Gegen 14 Uhr lag der Gesamt-Marktanteil des Spartensenders dadurch bei 4,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV