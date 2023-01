am 28.01.2023 - 08:44 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil von 16,4 Prozent dominierte RTL den Freitag bei den 14- bis 49-Jährigen, das zweitplatzierte ProSieben kam mit 7,7 Prozent auf einen nicht mal halb so hohen Wert. Zu verdanken ist das nicht nur, aber vor allem der starken Primetime. So steigerte sich die "Murmel Mania" um 20:15 Uhr ohne die Fußball-Konkurrenz der Vorwoche wieder auf gute 14,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt sahen sich im Schnitt 2,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung an.

Dann begann wie freitags üblich das Dschungelcamp wieder bereits um 21:30 Uhr. Mehr Publikum als am Tag zuvor, als die Sendung 45 Minuten später startete, brachte das alles in allem zwar nicht - doch mit im Schnitt 3,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" trotzdem einmal mehr auf einem sehr guten Niveau. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 18,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 27,6 Prozent Marktanteil erzielt.

Bei der "Stunde danach" blieben im Anschluss noch im Schnitt 1,87 Millionen Dschungel-Fans mit dabei, was die Marktanteile noch bis 1 Uhr nachts bei 17,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 24,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hielt, ehe auch das "Nachtjournal" zu später Stunde noch mit 16,8 Prozent Marktanteil in der Altersgruppe 14-49 überzeugen konnte. 0,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier insgesamt im Schnitt noch dabei.

Stärkster RTL-Verfolger war beim jungen Publikum um 20:15 Uhr ProSieben, das mit dem Film "Alita: Battle Angle" gute 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte. Sat.1 blieb mit der Wiederholung eines Promi-Specials von "Let the music play" unterdessen erwartungsgemäß chancenlos und kam nicht über 4,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe hinaus. Damit sortierte sich Sat.1 sowohl hinter Vox, das mit "Wo die Liebe hinfällt" solide 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, als auch hinter RTLzwei ein. Dort kam der Film "American Sniper" auf 5,4 Prozent Marktanteil.

