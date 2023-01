143 Mal liefen am Freitag Spots für Lidl, die zusammengenommen eine Bruttoreichweite in den von AdScanner erfassten Vodafone-Haushalten von 129,44 XRP erzielten. Kein anderes Unternehmen war am Freitag im Fernsehen so werbereichweitenstark unterwegs. Obendrein sammelte auch Kaufland mit 109 Spot-Ausstrahlungen eine Reichweite von rund 80 XRP ein.

Damit war die Schwarz-Gruppe, der die beiden Marken angehören, der wichtigste TV-Werbekunde am Freitag - ebenso wie auch schon am Donnerstag. Beide Marken belegten dabei vor allem maßgeblich auf die großen privaten Sendergruppen, anders als Kaufland streute Lidl allerdings auch Das Erste und das ZDF in seinen Sendermix ein.

Weit oben rangieren im Januar im TV-Werberanking auch weiterhin Möbelhäuser. Ikea setzte seine massive Jahresanfangskampagne fort und schaltete am Donnerstag über 300 Spots, die zusammen knapp 93 XRP erzielten. In den Top 10 platzierte sich außerdem auch noch Roller, das es mit 80 Spot-Ausstrahlungen auf rund 64 XRP brachte.

