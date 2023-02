In fünf Tagen wird in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt – am Dienstagabend kamen die Kandidatinnen und Kandidaten der unterschiedlichen Parteien ab 20:15 Uhr im RBB zusammen, um ihre Visionen für die Stadt vorzustellen. Das Interesse an dem Talk fiel allerdings eher überschaubar aus. Rund 180.000 Menschen ab drei Jahren schauten zu – national hatte das 0,6 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt zur Folge. 0,7 Prozent wurden bei den Jüngeren gemessen. Fast alle Zusehenden kamen aus dem direkten RBB-Gebiet, hier lag die Reichweite bei rund 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauern (8,1%). Zum Vergleich: Die 19:30 Uhr-"Abendschau" hatte am Dienstag im RBB etwas mehr als 35 Prozent Marktanteil erzielt. Die "Tagesschau" kam im Sendegebiet noch auf mehr als 20 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV