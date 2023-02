In den letzten Monaten kehrten ja so einige einstige Raab-Events auf den Bildschirm zurück - teils wieder bei ProSieben unter dem "TV Total"-Label, teils aber auch bei der Konkurrenz. So wie das Turmspringen, das sich bei RTL im Juni vergangenen Jahres mit über 21 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen als voller Erfolg entpuppte. RTL konnte es daher offenbar gar nicht schnell genug gehen, das Event fortzuführen, sodass man die Promis diesmal schon im Februar den Sprungturm hinunter schickte.

Auch beim zweiten Mal war es aus Quotensicht ein voller Erfolg - wenngleich nicht mehr ganz so viele einschalteten wie bei der Premiere. 1,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das "RTL Turmspringen" diesmal, die 9,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum nach sich zogen. 0,83 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, was in dieser Altersgruppe 16,8 Prozent Marktanteil entsprach - und RTL in der Primetime zum klaren Marktführer vor der "Fastnacht in Franken" beim BR und der gesamten sonstigen Konkurrenz machte. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil übrigens bei 13,2 Prozent.

Besonders ernüchternd verlief der Freitagabend unterdessen für Sat.1. "Mein Mann kann", das im vergangenen Jahr im Sommerprogramm Montags noch ein schöner Erfolg war, tut sich in stärkerem Wettbewerbsumfeld und auf neuem Sendeplatz am Freitagabend nun schwer. In der vergangenen Woche reichte es für das "Eltern-Kind-Spezial" zum Staffelauftakt schon für nur mäßige 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, nun ging es auf den neuen Tiefstwert von nur noch 5,0 Prozent nach unten. Und blickt man auf die 14- bis 59-Jährigen, die Sat.1 als seine Relevanz-Zielgruppe ansieht, lag der Marktanteil sogar nur bei 3,9 Prozent.

Insgesamt sahen im Schnitt rund 800.000 Personen die Sendung - auch das war ein neuer Tiefstwert und nochmal 170.000 weniger als eine Woche zuvor. Im Sommer hatten teils noch über 1,4 Millionen Personen eingeschaltet - trotz insgesamt geringerer TV-Nutzung. Die Vorabendausgabe von "Mein Mann kann" lag am Freitag sogar nur bei 2,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Deutlich besser als Sat.1 kam ProSieben in den Abend: "Jack Reacher: Kein Weg zurück" lag bei guten 9,2 Prozent Makrtanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Film im Schnitt an. RTLzwei kam mit "Spider-Man: Homecoming" auf halbwegs solide 4,1 Prozent Marktanteil, Kabel Eins war mit seinem "Navy CIS"-Marathon ganz schwach. Vor 22:15 Uhr lag der Marktanteil bei unter 2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und auch danach ging es nur mühsam bergauf. Vox schlug sich etwas besser, "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" erzielte Marktanteile von 5,7 und 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV