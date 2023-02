In einem spektakulären Spiel gewannen die Kansas City Chiefs in der Nacht zum Montag mit 38:35 den 57. Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles. Das Event hielt auch in diesem Jahr wieder viele Fans auch hierzulande wach. Bei ProSieben sahen allerdings merklich weniger zu als noch in den vergangenen Jahren. So waren während des 1. Quarters ab 0:30 Uhr im Schnitt 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, das waren 400.000 weniger als im letzten Jahre und sogar 640.000 weniger als zwei Jahre zuvor. Zuletzt hatte es 2018 eine geringere Reichweite gegeben.

Im weiteren Verlauf sanken die Reichweiten dann wie gewöhnlich langsam: 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Schnitt während des zweiten Quarters ab 1:24 Uhr noch bei ProSieben mit dabei, 1,27 Millionen waren es zwischen 2:48 Uhr und 3 Uhr in den ersten Minuten des dritten Quarters. Für die Zeit nach 3 Uhr liegen die Quotendaten erst am Dienstagmorgen vor. Unklar ist unterdessen, wie viele weitere Football-Fans das Spiel bei DAZN oder über den NFL Game Pass verfolgt haben.

Trotz der rückläufigen Reichweiten kann man sich bei ProSieben zum NFL-Abschied nochmal über herausragende Marktanteile freuen. Während des ersten Quarters wurden beim Gesamtpublikum schon 25,4 Prozent Marktanteil erzielt, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 51,2 Prozent. Das steigerte sich während des zweiten Quarters auf 31,4 und 61,7 Prozent, beim ersten Teil des dritten Quarters waren dann sogar 37,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 67,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht.

Der höchste Marktanteil des Abends wurde aber gar nicht während der Partie selbst, sondern während der Halbzeit-Show mit Rihanna erzielt. Im Schnitt 1,51 Millionen Zuschauer waren hier zu nächtlicher Stunde im Schnitt dabei, das entsprach zu diesem Zeitpunkt Marktanteilen von 38,6 Prozent beim Gesamtpublikum und satten 70,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Mehr 14- bis 49-Jährige als der "Super Bowl" in der Nacht erreichten am Sonntag nur die "Tagesschau" und der "Tatort". Und so schwang sich ProSieben nochmal zum Tagesmarktführer mit einem Marktanteil von 12,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf. Dabei half, dass auch die Vorberichterstattung ab 22:24 Uhr ProSieben schon 24,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bescherte. Der Primetime-Film "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" lief mit 10,2 Prozent Marktanteil zumindest solide. Tagsüber waren die Marktanteile hingegen durchweg einstellig ausgefallen, wobei "Galileo X-Plorer" am Vorabend seine Sache mit 9,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe auch schon ziemlich gut machte.

