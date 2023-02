Nicht überall, wo "Kultshow" draufsteht, ist auch ein Quoten-Erfolg drin: Diese Erfahrung muss Sat.1 in diesen Tagen mit seinen Neuauflagen am Montagabend machen. Nachdem in der vorigen Woche bereits "Die Pyramide" nur mäßige Quoten erzielte, geriet nun das "Herzblatt"-Comeback mit dem Titel "Dating Game" unter die Räder. Lediglich 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Kuppelshow mit Jörg Pilawa um 20:15 Uhr. Das reichte beim Gesamtpublikum für nur 3,0 Prozent Marktanteil, während bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt 5,0 Prozent drin waren.

Damit war Sat.1 am Montagabend mit Blick aufs junge Publikum das Schlusslicht unter den acht großen Sendern - und lag noch hinter RTLzwei, wo sich "Die Geissens" im Laufe des Abends auf 6,7 Prozent steigerten. Bei Kabel Eins wiederum überzeugte der Spielfilm "The Transporter" zunächst mit 1,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Killer Elite" anschließend sogar 7,0 Prozent erzielte.

Im Dating-Duell hatte zudem Vox klar die Nase vorn: Dort punktete "First Dates Hotel" zur besten Sendezeit mit 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sowie insgesamt 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Am Vorabend überzeugte der Sender außerdem schon mit dem "Perfekten Dinner", das gar einen Marktanteil von 10,3 Prozent einfuhr und damit auf den besten Wert des laufenden Jahres kam. Mit 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war die Koch-Doku zugleich die meistgesehene Vox-Sendung des Tages.

Sat.1 wollte derweil auch abseits von "Dating Game" nur wenig gelingen: "Mein Mann kann" enttäuschte am späten Abend mit nur 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und blieb am Vorabend sogar bei nur 2,2 Prozent hängen. Auch "Britt - Der Talk" erwischte mit 3,5 Prozent einen gebrauchten Tag. Einzig "Auf Streife" und die "Klinik am Südring" waren mit Werten zwischen 9,4 und 12,0 Prozent in der Daytime gefragt - dass ausgerechnet diese Format keine Zukunft haben, verwundert dann doch.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV