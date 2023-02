Sieben der zehn Sendungen, die in der endgültigen Gewichtung der Quoten am stärksten durch zeitversetzte Nutzung zulegen konnten, liefen auch in der vergangenen Woche wieder im ZDF - angeführt wie üblich von der "heute-show", die ihre Reichweite noch um 850.000 auf nun 4,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigern konnte. Besonders in den jüngeren Altersgruppen ist der Anteil zeitversetzter Nutzung bekanntlich besonders hoch, hier zog der neu berechnete Marktanteil um 5,9 Prozent auf 26,5 Prozent an. Auch beim "ZDF Magazin Royale" erhöhte sich der Marktanteil in der Altersgruppe 14-49 noch um 5,9 Prozentpunkte auf 22,1 Prozent, die Gesamt-Reichweite kletterte um 370.000 auf 2,25 Millionen.

Die ARD-Sendung mit der höchsten zeitversetzten Nutzung war unterdessen die Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Hier kletterte die Reichweite noch um 330.000 auf 2,78 Millionen. Die Marktanteile erhöhten sich beim Gesamtpublikum um 1,2 Prozentpunkte auf 12,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar um 3,2 Prozentpunkte, womit schon beinah die Zweistelligkeit erreicht worden wäre.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 10.02.

22:31 4,83

(+0,85) 21,0%

(+2,5%p.) 1,54

(+0,48) 26,5%

(+5,9%p.) ZDF Magazin Royale 10.02.

23:09 2,25

(+0,37) 13,2%

(+1,5%p.) 0,98

(+0,34) 22,1%

(+5,9%p.) Der Staatsanwalt 10.02.

20:16 5,63

(+0,34) 19,2%

(+0,3%p.) 0,37

(+0,02) 5,9%

(0,0%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 09.02.

18:48 2,78

(+0,33) 12,3%

(+1,2%p.) 0,41

(+0,15) 9,6%

(+3,2%p.) Todesfalle Nordsee 06.02.

22:16 2,80

(+0,30) 16,1%

(+1,2%p.) 0,31

(+0,06) 8,5%

(+1,2%p.) Der Bergdoktor 09.02.

20:16 6,43

(+0,26) 22,5%

(+0,1%p.) 0,70

(+0,07) 11,6%

(+0,7%p.) Helen Dorn - Das Recht zu schweigen 11.02.

20:15 6,86

(+0,23) 24,7%

(0,0%p.) 0,56

(+0,04) 8,8%

(+0,1%p.) Der Bozen-Krimi: Weichende Erben 09.02.

20:27 6,14

(+0,20) 21,8%

(0,0%p.) 0,49

(+0,01) 8,2%

(-0,2%p.) Die Toten vom Bodensee - Nemesis 06.02.

20:15 7,88

(+0,20) 27,2%

(+0,2%p.) 0,58

(+0,05) 8,9%

(+0,5%p.) Tatort: Unten im Tal 12.02.

20:20 8,82

(+0,19) 27,2%

(-0,1%p.) 1,91

(+0,04) 22,9%

(-0,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 06.02.-12.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Während all das gewohnte Titel im Ranking der Sendungen sind, die besonders durch zeitversetzte Nutzung profitieren, taucht im Ranking der höchsten Verbesserungen des Marktanteils mit "37 Grad" auch ein eher ungewohntes Format auf Platz 4 auf. Die Folge "Zock oder Flop" des Doku-Formats, die sich mit dem "kurzen Ruhm der Profi-Gamer" beschäftigte, sammelte nachträglich noch 130.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ein - und sie waren fast ausnahmslos aus der Altersgruppe 14-49. Daher zog auch hier der Marktanteil besonders stark - nämlich um 2,4 Prozentpunkte - auf hervorragende 11,3 Prozent an. Die Gesamtreichweite erhöhte sich auf 1,99 Millionen.

Noch ein Blick auf die Entwicklung der Sat.1-Miniserie "Blackout". Die linearen Quoten waren im Verlauf der drei Wochen bekanntlich deutlich gefallen. Der Anstieg durch zeitversetzte Nutzung wurde im Gegenzug im Lauf der Zeit höher - von +70.000 in der ersten auf +170.000 in der dritten Woche. Am generellen Reichweiten-Abwärtstrend änderte das nichts: 1,91 Millionen sahen laut endgültig gewichteter Zahlen die erste Folge im Schnitt, 1,29 Millionen die dritte. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich für das Finale aber immerhin noch um 0,6 Prozentpunkte auf 7,1 Prozent - für Sat.1 letztlich zumindest ein solider Wert.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 10.02.

22:31 4,83

(+0,85) 21,0%

(+2,5%p.) 1,54

(+0,48) 26,5%

(+5,9%p.) ZDF Magazin Royale 10.02.

23:09 2,25

(+0,37) 13,2%

(+1,5%p.) 0,98

(+0,34) 22,1%

(+5,9%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 09.02.

18:48 2,78

(+0,33) 12,3%

(+1,2%p.) 0,41

(+0,15) 9,6%

(+3,2%p.) 37 Grad: Zock oder Flop 07.02.

22:16 1,99

(+0,13) 9,4%

(+0,5%p.) 0,54

(+0,13) 11,3%

(+2,4%p.) ZDF Magazin Royale 09.02.

22:37 0,21

(+0,10) 1,2%

(+0,5%p.) 0,14

(+0,08) 3,6%

(+1,9%p.) extra 3 09.02.

23:04 1,50

(+0,15) 11,2%

(+0,6%p.) 0,27

(+0,07) 9,1%

(+1,6%p.) The Orville 06.02.

22:23 0,45

(+0,10) 2,6%

(+0,5%p.) 0,25

(+0,06) 7,0%

(+1,4%p.) Markus Lanz 08.02.

23:13 1,75

(+0,09) 16,6%

(+0,4%p.) 0,26

(+0,04) 11,3%

(+1,4%p.) Kitchen Impossible 12.02.

20:15 1,46

(+0,15) 5,7%

(+0,4%p.) 0,79

(+0,11) 11,9%

(+1,3%p.) Todesfalle Nordsee 06.02.

22:16 2,80

(+0,30) 16,1%

(+1,2%p.) 0,31

(+0,06) 8,5%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 06.02.-12.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV