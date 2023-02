RTL kann sich über einen quotenstarken Start der neuen "Let's Dance"-Staffel freuen - auch wenn die Auftaktshow "Wer tanzt mit wem?" am Freitagabend etwa 400.000 Menschen weniger erreichte als vor einem Jahr. Mit durchschnittlich 3,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag der Marktanteil um 20:15 Uhr beim Gesamtpublikum dennoch bei starken 15,9 Prozent und damit nahezu auf Flughöhe des Vorjahres, was in erster Linie die rückläufige Nutzung des linearen Fernsehens unterstreicht.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen startete die RTL-Show sogar so stark in die Staffel wie seit drei Jahren nicht mehr: 1,30 Millionen junge Zuschauerinnen und Zuschauer trieben den Marktanteil in dieser Altersklasse auf herausragende 22,7 Prozent und bescherten dem Privatsender damit den ungefährdeten Tagessieg. Und auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen war "Let's Dance" nicht zu schlagen: Dort entsprachen 2,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einem ebenso beachtlichen Marktanteil von 19,1 Prozent.

Starke Quoten verbuchte RTL zudem auch im weiteren Verlauf des Abends noch: Während das "Exclusiv Spezial" zur Tanzshow noch mit 2,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 18,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe punktete, kam das "Nachtjournal" später auf 14,6 Prozent. Mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil von 14,5 Prozent war der Sender dann auch ungefährdeter Marktführer in der Zielgruppe. Zum Vergleich: Sat.1 musste sich am Freitag mit gerade mal 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen.

Tatsächlich gab's für Sat.1 gegen "Let's Dance" nichts zu holen: Dort fiel "Mein Mann kann" in der Primetime abermals auf neue Tiefstwerte und enttäuschte mit nur noch 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Schon die Vorabend-Version der Show erwies sich mit 2,5 Prozent als Totalausfall. Besser erging es ProSieben, das mit dem Spielfilm "The Accountant" immerhin 8,4 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,35 Millionen Personen erreichte.

Zu spüren bekam derweil auch die "heute-show" die Show-Konkurrenz, die in dieser Woche nicht nur aus "Let's Dance" bestand, sondern auch aus dem Fastnachts-Klassiker "Mainz bleibt Mainz". Mit einem Marktanteil von 14,7 Prozent erwischte die Nachrichtensatire im ZDF bei den 14- bis 49-Jährigen - gemessen an den vorläufig gewichteten Quoten - den schwächsten Wert seit Monaten. Insgesamt wurden 3,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt, fast 700.000 weniger als vor einer Woche.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV