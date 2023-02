Mit der Neuauflage von "Jeopardy" endete bei Sat.1 am Montagabend die erste Runde der "Kultshow-Wochen" - und der Blick auf die Quotenbilanz dürfte eher nicht dafür sorgen, dass man es bei Sat.1 übermäßig eilig hat, auch die restlichen Episoden der Show-Klassiker schnell auf Sendung zu schicken. "Jeopardy" reihte sich jedenfalls nahtlos in das recht ernüchternde Bild ein.

Nachdem die "Pyramide" 5,8 und "Dating Game" 5,0 Prozent Marktanteil bei der Zielgruppe 14-49 erreicht hatten, kam "Jeopardy" nun auf 5,7 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 59-Jährigen, die Sat.1 als seine "Relevanzzielgruppe ansieht, wurden sogar nur 4,9 Prozent Marktanteil erzielt. Die Gesamt-Reichweite lag mit im Schnitt 0,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern immerhin wieder leicht über dem Vorwochen-Wert, aber um über 300.000 niedriger als bei der "Pyramide".

Vielleicht war es einfach auch keine allzu gute Idee, eine solche Show gegen "Wer wird Millionär?" bei RTL antreten zu lassen. "Jeopardy" war hier jedenfalls aus Quotensicht völlig chancenlos: Jauch erreichte im Schnitt 3,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 13,0 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es noch für 11,2 Prozent.

Die Primetime-Sendung mit der höchsten durchschnittlichen Sehbeteiligung in der Zielgruppe war aber auch nicht "Wer wird Millionär?", sondern lief bei Vox und hieß "First Dates Hotel". 0,78 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen hier zu, 0,73 Millionen bei "WWM". Dass der Marktanteil trotzdem etwas niedriger ausfiel als bei RTL, lag daran, dass "WWM" über "RTL direkt" hinaus bis nach 23 Uhr gedehnt wurde. "First Dates Hotel" jedenfalls stellte mit 12,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Rekord auf und pulverisierte die bisherige Bestmarke von 10,0 Prozent (vorläufig gewichtet) regelrecht. Insgesamt sahen 1,31 Millionen Menschen die Rosenmontags-Ausgabe von "First Dates Hotel" im Schnitt. Enttäuschend allerdings, dass "Goodbye Deutschland" im Anschluss trotzdem nur 5,2 Prozent erzielte.

