ProSieben kann mit "How I Met Your Father" nicht an einstige Erfolge von "How I Met Your Mother" anknüpfen und hat ohne "Young Sheldon" an seinem "Mad Monday" nun durchweg Problemfälle im Programm. Nach dem ohnehin schon schwachen Serien-Auftakt mit Zielgruppen-Marktanteilen um 7,5 Prozent in der vergangenen Woche ging es diesmal noch ein ganzes Stück weiter auf nunr noch 5,5 und 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach unten. Im Schnitt sahen nur rund 0,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die beiden Folgen.

Und im weiteren Verlauf ging's erstmal noch weiter nach unten: "United States of Al", das auch mit einem stärkeren Lead-In so seine Probleme hatte, lag in dieser Woche nun nur noch bei Marktanteilen von 5,2 und 4,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe "Die Simpsons" mit 4,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe den Tiefpunkt des Abends markierten. Gerade mal 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diese Folge im Schnitt insgesamt. "The Orville" lief im Anschluss zwar besser, war mit 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber ebenfalls klar unter dem ProSieben-Schnitt.

ProSieben sortierte sich am Montagabend damit noch knapp hinter RTLzwei ein, wo man mit Marktanteilen von 6,0 und 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen für "Die Geissens" ziemlich zufrieden sein kann. Auch die Gesamt-Reichweite lag mit knapp einer dreiviertel Million deutlich höher als bei ProSieben. Die Probleme von RTLzwei liegen hingegen weiterhin am Vorabend, wo das neue Format "Die Holiday Crew: Wir testen Urlaub" auf Anhieb noch nicht die Lösung brachte. 2,1 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Ein Urteil nach einer Folge ist am Vorabend aber natürlich kaum aussagekräftig, hier gilt es die Entwicklung der nächsten Tage abzuwarten. "Köln 50667" lag bei 2,6 Prozent, "Berlin - Tag & Nacht" bei 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Zufrieden sein kann man mit dem Montagabend unterdessen bei Kabel Eins. Der Film "Transformers" kam auf 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit" hielt dieses Quotenniveau mit 5,3 Prozent bis etwa 1:30 Uhr nachts. Und hier lief es zudem auch am Vorabend gut. Vor allem "Mein Lokal, Dein Lokal" konnte sich mit 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gut behaupten, "Achtung Kontrolle aktuell" lag mit 4,4 Prozent danach immerhin auf solidem Niveau.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV