Der Disney Channel war am Samstag ausgesprochen erfolgreich: Mit einem Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent lag der Sender in der klassischen Zielgruppe nicht nur deutlich vor dem Konkurrenten Super RTL, sondern musste sich im Ranking der kleinen Sender nur ZDFinfo geschlagen geben, das bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf 2,5 Prozent kam. Grundlage des Erfolgs war ein Zeichentrick-Marathon in der Daytime: Stundenlange Wiederholungen von "Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir" trieben die Quoten auf bis zu 4,1 Prozent.

Kurz vor der Primetime zählte der Disney Channel durchschnittlich 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Noch mehr waren jedoch um 20:15 Uhr dabei, als der Sender den Spielfilm "Ratatouille" ausstrahlte: Mit 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bewegte sich der Animations-Hit weit über den Normalwerten des Disney Channels. Später am Abend war dann auch noch das "Duell der Magier" mit 2,0 Prozent gefragt.

Konkurrent Super RTL schlug sich um 20:15 Uhr aber ebenfalls wacker und brachte es mit dem Spielfilm "Wickie und die starken Männer" auf immerhin 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 2,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Noch beliebter war beim jungen Publikum jedoch ZDFneo, das mit "The Score" zur besten Sendezeit richtig gute 3,1 Prozent Marktanteil verzeichnete - und insgesamt mit 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nur knapp hinter RTLzwei lag, wo "Paycheck - Die Abrechnung" von 770.000 Menschen gesehen wurde.

Nennenswerte Reichweiten gab's auch für Sat.1 Gold: Dort überzeugte "Agatha Christie's Marple" zum Start in den Abend durchschnittlich 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. "Columbo" hielt danach noch 400.000 Menschen vor dem Fernseher und überzeugte nach Mitternacht sogar mit starken 4,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Aber auch Nitro war zu später Stunde stark und knackte mit den "Anwälten der Toten" noch die Marke von 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Kabel Eins orientierte sich indes am Samstagabend eher an den kleineren Sendern und fuhr um 20:15 Uhr mit der US-Serie "9-1-1: Notruf L.A." zunächst nur 3,0 Prozent Marktanteil ein, ehe "Navy CIS: L.A." später zeitweise sogar nicht über 2,5 Prozent hinauskam. Erst nach Mitternacht lief es für den Sender schließlich wieder spürbar besser.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV