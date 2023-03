Auch in der zurückliegenden Woche haben wieder mehrere Shows von der zeitversetzten Nutzung profitiert - und zwar so deutlich, dass sie in der Zielgruppe die Marke von 20 Prozent teils deutlich übersprangen. Neben "ZDF Magazin Royale" und "heute-show", die einmal mehr am stärksten zulegten, war "Wer stiehlt mir die Show?" der größte Marktanteils-Gewinner bei den 14- bis 49-Jährigen: Um 1,8 Prozentpunkte steigerte sich das ProSieben-Format, das erstmals von einer Wildcard-Gewinnerin moderiert wurde, sodass der endgültig gewichtete Marktanteil bei hervorragenden 21,2 Prozent lag.

Und auch "Germany's next Topmodel" landete am Ende noch bei genau 20,0 Prozent, weil hier der Marktanteil nachträglich um 1,6 Prozentpunkte nach oben gewichtet wurde. Ebenfalls bemerkenswert: Sowohl "Wer stiehlt mir die Show?" als auch "Germany's next Topmodel" knackten dank zeitversetzter Nutzung die Marke von zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern beim Gesamtpublikum. Übrigens zeigt sich "Kitchen Impossible" sonntags trotz der starken Show-Konkurrenz durch ProSieben weiter unbeeindruckt und konnte den Marktanteil im Nachgang ebenfalls steigern: Für das Vox-Format ging es um 1,6 Prozentpunkte auf sehr gute 11,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nach oben.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 24.02.

23:10 2,19

(+0,48) 12,0%

(+2,0%p.) 1,08

(+0,43) 22,2%

(+6,6%p.) heute-show 24.02.

22:35 4,65

(+0,92) 20,5%

(+2,6%p.) 1,45

(+0,54) 24,3%

(+6,4%p.) Wer stiehlt mir die Show? 26.02.

20:15 2,09

(+0,25) 7,8%

(+0,7%p.) 1,45

(+0,21) 21,2%

(+1,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 23.02.

20:14 2,14

(+0,29) 8,0%

(+0,9%p.) 1,27

(+0,18) 20,0%

(+1,6%p.) Kitchen Impossible 26.02.

20:15 1,58

(+0,20) 6,4%

(+0,6%p.) 0,75

(+0,14) 11,9%

(+1,6%p.) extra 3 23.02.

22:51 1,68

(+0,19) 10,3%

(+0,7%p.) 0,33

(+0,08) 8,8%

(+1,6%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 23.02.

18:48 3,13

(+0,20) 13,8%

(+0,7%p.) 0,39

(+0,07) 9,6%

(+1,5%p.) The sweet Taste 22.02.

20:14 1,08

(+0,11) 4,8%

(+0,4%p.) 0,50

(+0,10) 9,6%

(+1,5%p.) ZDF Magazin Royale 23.02.

22:36 0,19

(+0,07) 1,0%

(+0,3%p.) 0,09

(+0,07) 2,0%

(+1,4%p.) The Orville 20.02.

22:35 0,42

(+0,08) 2,8%

(+0,5%p.) 0,23

(+0,05) 7,6%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.02.-26.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ein sehr großer Erfolg bleibt weiterhin auch "Let's dance", das bei RTL nach der endgültigen Gewichtung nun auf 22,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Insgesamt legte die Show nachträglich um 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu - nur die beiden Satire-Shows im ZDF verzeichneten einen noch größeren Zugewinn. Mit 4,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verbuchte die Tanzshow letztlich auch insgesamt starke 18,5 Prozent Marktanteil.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 24.02.

22:35 4,65

(+0,92) 20,5%

(+2,6%p.) 1,45

(+0,54) 24,3%

(+6,4%p.) ZDF Magazin Royale 24.02.

23:10 2,19

(+0,48) 12,0%

(+2,0%p.) 1,08

(+0,43) 22,2%

(+6,6%p.) Let's dance 24.02.

20:15 4,33

(+0,31) 18,5%

(+0,5%p.) 1,27

(+0,15) 22,8%

(+0,9%p.) SOKO Leipzig 24.02.

21:17 5,38

(+0,31) 19,4%

(+0,4%p.) 0,47

(+0,03) 7,4%

(+0,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 23.02.

20:14 2,14

(+0,29) 8,0%

(+0,9%p.) 1,27

(+0,18) 20,0%

(+1,6%p.) Der Staatsanwalt 24.02.

20:18 6,43

(+0,29) 22,4%

(+0,3%p.) 0,50

(+0,02) 7,9%

(-0,2%p.) Friesland - Artenvielfalt 22.02.

20:15 7,62

(+0,27) 27,1%

(+0,1%p.) 0,58

(+0,03) 9,0%

(+0,1%p.) Wer stiehlt mir die Show? 26.02.

20:15 2,09

(+0,25) 7,8%

(+0,7%p.) 1,45

(+0,21) 21,2%

(+1,8%p.) Der Bergdoktor 23.02.

20:15 6,17

(+0,22) 21,0%

(0,0%p.) 0,63

(+0,05) 9,6%

(+0,2%p.) Bettys Diagnose 24.02.

19:29 3,42

(+0,21) 13,5%

(+0,6%p.) 0,26

(+0,01) 5,1%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.02.-26.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Mit "The sweet Taste" findet sich zudem noch eine weitere Primetime-Show in der Gewinner-Riege: Insgesamt ging die Reichweite des Sat.1-Formats auf immerhin 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben, in der Zielgruppe verbesserte sich "The sweet Taste" gar um 1,5 Prozentpunkte auf überzeugende 9,6 Prozent Marktanteil.

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV