Am Donnerstag vergangener Woche kehrte "Studio Schmitt" mit schon linear überdurchschnittlich guten Quoten aus der Winterpause zurück - und inklusive drei Tagen zeitversetzter Nutzung stiegen diese nun noch auf neue Bestwerte für das Format an. So kletterte die Reichweite noch um 140.000 auf im Schnitt nun 0,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer insgesamt. In der Altersgruppe 14-49 hat sich die Reichweite sogar beinahe verdoppelt, der Marktanteil erhöhte sich hier von 2,8 auf 4,9 Prozent. Zu verdanken ist das vermutlich weniger der Ansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz im Intro der Sendung als der Tatsache, dass Felix Lobrecht zu Gast war, also Tommi Schmitts Partner im extrem erfolgreichen Podcast "Gemischtes Hack".

Und während man sich beim ZDF natürlich auch wieder über die starken Nachschläge für "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" freuen darf, die das Ranking der größten Profiteure nach der endgültigen Gewichtung der Quoten einmal mehr anführen, gab's beim Ersten nicht nur für "Extra 3", sondern auch für "Reschke Fernsehen" nochmal einen deutlich merklichen Aufschlag. Das Staffel-Finale legte hier noch um rund 90.000 auf insgesamt 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zsuchauer zu, bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte der Marktanteil von 7,1 auf 8,4 Prozent. Im Schnitt kam die Sendung nach endgültig gewichteten Quoten übrigens auf Marktanteile von 10,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 03.03.

22:31 4,83

(+0,94) 20,4%

(+2,8%p.) 1,49

(+0,59) 22,4%

(+6,8%p.) ZDF Magazin Royale 03.03.

23:05 2,29

(+0,50) 12,0%

(+2,0%p.) 1,11

(+0,43) 20,4%

(+6,1%p.) Studio Schmitt 02.03.

22:11 0,40

(+0,14) 2,0%

(+0,7%p.) 0,25

(+0,12) 4,9%

(+2,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 02.03.

20:14 1,93

(+0,23) 7,8%

(+0,7%p.) 1,13

(+0,16) 19,7%

(+1,8%p.) SmackDown 04.03.

22:05 0,31

(+0,12) 1,4%

(+0,5%p.) 0,13

(+0,07) 2,6%

(+1,3%p.) Reschke Fernsehen 02.03.

23:35 1,02

(+0,09) 9,7%

(+0,5%p.) 0,20

(+0,04) 8,4%

(+1,3%p.) extra 3 02.03.

22:52 1,80

(+0,13) 12,6%

(+0,5%p.) 0,36

(+0,06) 10,7%

(+1,1%p.) The Orville 27.02.

22:32 0,43

(+0,08) 2,9%

(+0,4%p.) 0,24

(+0,05) 7,1%

(+1,1%p.) The sweet Taste 01.03.

20:14 1,05

(+0,08) 4,7%

(+0,2%p.) 0,42

(+0,07) 8,2%

(+1,0%p.) Kitchen Impossible 05.03.

20:15 1,37

(+0,18) 5,3%

(+0,5%p.) 0,66

(+0,10) 9,8%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 27.02.-05.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:40 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

"Kitchen Impossible", das am Sonntag unter der starken Konkurrenz durch den "Tatort" und "WSMDS" zu leiden hatte, steigerte sich nachträglich noch um einen Prozentpunkt, blieb aber diesmal trotzdem knapp im einstelligen Bereich. "Wer stiehlt mir die Show" legte zur gleichen Zeit nachträglich um 0,9 Prozentpunkte auf 18,3 Prozent zu. Der "Tatort" lag beim jungen Publikum endgültig gewichtet bei 33,9 Prozent Marktanteil. Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich noch um fast eine halbe Million auf nun 13,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 03.03.

22:31 4,83

(+0,94) 20,4%

(+2,8%p.) 1,49

(+0,59) 22,4%

(+6,8%p.) ZDF Magazin Royale 03.03.

23:05 2,29

(+0,50) 12,0%

(+2,0%p.) 1,11

(+0,43) 20,4%

(+6,1%p.) Tatort: MagicMom 05.03.

20:15 13,93

(+0,47) 40,5%

(-0,2%p.) 3,07

(+0,22) 33,9%

(+0,4%p.) Let's dance 03.03.

20:15 4,30

(+0,34) 17,4%

(+0,6%p.) 1,20

(+0,15) 19,1%

(+0,9%p.) Nord Nord Mord - Sievers und der große Knall 27.02.

20:15 9,25

(+0,27) 31,5%

(+0,1%p.) 0,77

(+0,04) 12,4%

(+0,4%p.) Die Bergretter 02.03.

20:15 5,98

(+0,24) 21,3%

(+0,3%p.) 0,70

(+0,07) 11,1%

(+0,7%p.) SOKO Leipzig 03.03.

21:15 4,95

(+0,24) 17,0%

(0,0%p.) 0,40

(+0,05) 5,7%

(+0,4%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 02.03.

20:14 1,93

(+0,23) 7,8%

(+0,7%p.) 1,13

(+0,16) 19,7%

(+1,8%p.) ZDFbesseresser: Die Tricks von Haribo, Ferrero & Co. 28.02.

20:14 4,44

(+0,21) 15,6%

(+0,3%p.) 0,86

(+0,05) 13,9%

(+0,3%p.) Aktenzeichen XY... Cold Cases 01.03.

20:15 5,82

(+0,18) 21,8%

(+0,2%p.) 0,97

(+0,10) 15,2%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 27.02.-05.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:40 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV