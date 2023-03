Prominente, die normalerweise gar nicht singen, stehen auf der Bühne und schmettern große Musik-Hits. Das ist das Versprechen der neuen Vox-Musikshow "Song Clash", das sich bei näherer Betrachtung so aber gar nicht halten lässt (Hier geht’s zur DWDL.de-TV-Kritik). Auch beim Publikum ist das neue Format zum Auftakt nicht gut angekommen: Nur 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus der klassischen Zielgruppe schalteten ein, das entsprach 4,5 Prozent Marktanteil. Insgesamt lag die Reichweite bei 700.000.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lag Vox damit am Ende der acht großen Vollprogramme. Bei RTLzwei kam mit "Hartz und herzlich" zunächst auf 360.000 Zuschauende und 6,4 Prozent, "Mensch Retter" lag danach bei 290.000 und 7,0 Prozent. Bei Kabel Eins verzeichnete der Film "Ein riskanter Plan" 280.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 5,4 Prozent. "The Last Stand" kletterte später noch auf 7,6 Prozent.

Doch zurück zu Vox, wo sich zwei Ausgaben von "Hot oder Schrott" am späten Abend immerhin noch auf 5,8 und 7,4 Prozent Marktanteil steigerten. Und auch in der Daytime sah es für den Sender besser aus als um 20:15 Uhr. "Das perfekte Dinner" erreichte zwar keinen zweistelligen Marktanteil wie so oft in den zurückliegenden Tagen, mit 8,8 Prozent kann man in Köln dennoch sehr zufrieden sein. Eben diese 8,8 Prozent erreichte auch "Zwischen Tüll und Tränen". Zwischen Tüll und Dinner holte "First Dates" 6,2 Prozent.

Bei RTLzwei brennt es dagegen weiter lichterloh am Vorabend. Kurz vor dem Neustart erreichte "Köln 50667" nur noch 2,1 Prozent Marktanteil, nur etwas mehr als 200.00 Menschen schalteten ein. "Berlin - Tag & Nacht" konnte sich danach immerhin steigern, kam aber auch nur auf 4,0 Prozent und 330.000 Zuschauende.

