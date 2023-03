am 18.03.2023 - 08:42 Uhr

Für RTLzwei war es kein guter Freitag. Die abendliche "Filmzeit", diesmal ausgestattet mit dem Film "Skylines", kam insbesondere beim jüngeren Publikum nicht gut an. Gerade einmal 2,7 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. Einen niedrigeren Wert am Freitagabend um 20:15 Uhr musste RTLzwei zuletzt im September 2022 verkraften. Zuletzt hatten sich die Filmergebnisse meist bei knapp fünf Prozent bewegt. 0,44 Millionen Menschen schauten nun durchschnittlich zu. "Skylines 2" sicherte sich nachfolgend nur noch rund 300.000, die Zielgruppen-Quote blieb mit 2,6 Prozent klar unterdurchschnittlich. Entsprechend unterdurchschnittlich fiel auch der Tagesmarktanteil des Senders aus – mehr als drei Prozent bei den klassisch Umworbenen waren am Freitag nicht drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV