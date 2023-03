Mit im Schnitt 5,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sicherte sich die ARD-Reihe "Die Bestatterin" mit der Folge "Zweieinhalb Tote" am Donnerstag den Primetime-Sieg mit knappem Vorsprung vor den ZDF-"Bergrettern", die mit einer Gesamt-Reichweite von 5,6 Millionen aber ebenfalls erfolgreich unterwegs waren. Die Marktanteile beliefen sich auf 22 Prozent für Das Erste, 21,0 Prozent für das ZDF - zusammen erreichten die beiden großen öffentlich-rechtlichen Sender am Donnerstagabend also satte 43 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Bei den 14- bis 49-Jährigen ging das knappe Rennen anders aus, hier hatten "Die Bergretter" die Nase mit einem Marktanteil von 8,5 Prozent knapp vorn, "Die Bestatterin" erreichte hier 7,7 Prozent. Auch hier lagen aber beide Formate über dem jeweiligen Senderschnitt, auch wenn man mit der Marktführung hier nichts am Hut hatte. Die ging erwartungsgemäß an "Germany's Next Topmodel", das mit 18,4 Prozent Marktanteil in der Altersgruppe 14-49 in einer anderen Liga spielte.

Später am Abend begrüßte Maybrit Illner eine ungewöhnlich hochkarätige Runde - nämlich die Spitzen der drei Ampelparteien. Die Quoten fielen gut, wenn auch nicht gerade überragend aus. 2,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Schnitt zu, das waren 120.000 weniger als in der vergangenen Woche, lag aber über dem aktuellen Jahresschnitt von Illner. Der Marktanteil belief sich auf 14,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach blieben noch 1,77 Millionen bei Lanz dran, die Marktanteile stiegen auf 17,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Erfolgreich war im Ersten auch wieder Dieter Nuhr, der 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 14,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde mit 9,4 Prozent sogar der höchste Wert seit Oktober 2021 erreicht. "Extra 3" kam danach noch auf im Schnitt 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile beliefen sich auf 12,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV