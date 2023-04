Gleich drei Shows duellierten sich am Samstagabend bei den großen deutschen Sendern – den Gesamtsieg sicherte sich aber keine davon. Eine Miniserie war ab 20:15 Uhr nämlich gefragter. Das Erste zeigte gleich alle vier Folgen der "Doctor Foster"-Adaption, die in Deutschland den Namen "Ein Schritt zum Abgrund" trägt. Und ganz offensichtlich gefiel dem Publikum, was es sah. Denn: Wie die Einzelquoten der jeweiligen Episoden zeigten, blieb das Interesse bis 23:15 Uhr auf ähnlichem Level. 4,24 Millionen Menschen sahen die Debütfolge direkt am frühen Abend, nach 21 Uhr lag die ermittelte Durchschnittsreichweite noch bei 4,16 Millionen. Die beiden weiteren Folgen generierten 4,13 und schließlich 4,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Quoten der vier Folgen schwankten zwischen 15,7 und 18,1 Prozent – sie lagen somit allesamt im absolut erfolgreichen Bereich. Bei den 14- bis 49-Jährigen musste sich Das Erste indes von allen drei Showproduktionen überholen lassen. Das mag auch daran liegen, dass im Fiktionalen die Nutzung auf Abruf häufiger ist, während (Live-)Shows doch vermehrt direkt geschaut werden. In dieser Altersklasse jedenfalls erzielte "Ein Schritt zum Abgrund" zwischen sechs und sechseinhalb Prozent. Allerdings hatte die ARD schon vorab wissen lassen, dass die Miniserie in den ersten Tagen in der ARD Mediathek rund 1,6 Millionen Mal abgerufen wurde – das entspräche rund 400.000 Abrufen pro Episode. Linear erreichte die stärkste Episode am Samstagabend nun rund 380.000 Zusehende zwischen 14 und 49 Jahren.



Fiktionales gab es auch andernorts zu sehen. Sat.1 etwa setzte ab 20:15 Uhr auf "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" und sicherte sich damit im Schnitt 6,4 Prozent Marktanteil – ein allenfalls ordentliches Ergebnis. Insgesamt schauten durchschnittlich rund 890.000 Leute zu. RTLzwei kam mit dem 20:15-Uhr-Film "Volcano" auf 5,4 Prozent, 4,8 Prozent heimste Vox mit "Oblivion" ein.

Während RTLzwei im Schnitt 970.000 Zusehende einsammelte, landete Vox bei 850.000. Kabel Eins tat sich mit zwei "9-1-1: Notruf L.A."-Folgen eher schwer. Bleibe blieben bei durchschnittlich knapp unter einer halben Million Fans, bei den klassisch Umworbenen kam die US-Produktion auf schlechte 2,7 sowie 2,6 Prozent. Mit Blick auf die kleineren Sender lief der Samstagabend vor allem für den Disney Channel gut. Dort sicherte sich der Streifen "Coco" ab 20:15 Uhr klar überdurchschnittliche 3,0 Prozent bei den Umworbenen.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV