Der Primetime-Verlauf: Fußball dominiert den Abend

Das Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg bot Spannung bis zur Schluss - und das schlug sich auch in den Reichweiten nieder. Schon von Beginn an dominierte die Live-Übertragung des Spiels im Ersten das Geschehen. Und die Verlaufskurve von AdScanner zeigt, dass in den Vodafone-Haushalten nahezu kontinuierlich neue Fans hinzukamen. Der Peak war erst mit dem Abpfiff erreicht.

Nur die "Tagesthemen" sorgten in der Halbzeitpause für einen spürbaren Rückgang. Auffällig: Nach knapp 20 Minuten gab's einen kleinen Knick. Dachten einige Fans womöglich, dass die Bayern nach dem ersten Tor das Spiel schon für sich entschieden?

Der Vorabend-Verlauf: Auch hier punktet der Pokal

Auch am Vorabend lockte der DFB-Pokal bereits die Fußball-Fans vor den Fenseher - hier allerdings zum ZDF, wo das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin ebenfalls im Laufe der Zeit an Reichweite gewann. Um 18:45 Uhr wechselten aber offenbar einige Zuschauerinnen und Zuschauer gezielt zu "RTL aktuell". Die kurzzeitig parallel gesendete Halbzeit-Ausgabe der "heute"-Nachrichten führte im Gegensatz dazu im ZDF zu einigen Abschaltern.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: ZDF kann zulegen

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Auch am Dienstag lag die AdAlliance, trotz leichter Verluste gegenüber dem Vortag, an der Spitze. Zulegen konnte das ZDF Werbefernsehen, das am Vorabend diesmal keine Serien-, sondern Fußball-Fans ansprach.

Werbe-Ranking: Süßes auf dem Vormarsch

Keine Veränderung an der Spitze des Werbe-Rankings: Mit einem XRP von 108,68 setzte sich C&A wieder durch. Lindt und Milka konnten mit ihren Oster-Kampagnen danach bis auf den zweiten und dritten Platz vordringen. Lidl, Edeka und Penny schielten zudem auf die Ostereinkäufe des TV-Publikums und ergatterten ebenfalls einen Platz in den Top 10 von AdScanner.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.