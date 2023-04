Mit Blick auf die Primetime-Quoten am Gründonnerstag dürfen sowohl RTL als auch ProSieben zufrieden sein – der eine sogar mehr als der andere. Bei ProSieben zeigte sich "Germany's Next Topmodel" sehr stabil. Die Episode, in der gleich mehrere neue Kandidatinnen hinzukamen, sicherte sich 0,96 Millionen junge Zuschauerinnen und Zuschauer und 18,1 Prozent Marktanteil. Das war ein Ergebnis in etwa auf dem Level von sieben Tagen zuvor. Insgesamt stieg die Durchschnitts-Reichweite um 60.000 auf 1,67 Millionen (jeweils vorläufige Zahlen).

Alte "Barbara Salesch"-Folgen bescherten dem Sender in der Nacht auf Karfreitag bis zu 6,4 Prozent. Ab 1:35 Uhr holte Barbara Salesch rund 310.000 Zusehende vor die Bildschirme, was auch deshalb erwähnenswert ist, weil das mehr Publikum war als bei "The Voice Kids" um 20:15 Uhr – dort lag die Sehbeteiligung im Schnitt bei 300.000. "Richter Alexander Hold" schloss sich ab 2:20 Uhr dann mit 6,5 Prozent bei den klassisch Umworbenen an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV