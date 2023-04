Der Primetime-Verlauf: "WWM" sammelt Krimifans ein

Der Primetime-Verlauf in den rund eine Million von AdScanner ausgewerteten Vodafone-Haushalten zeigt, dass nach dem Ende der beiden Krimis im Ersten und im ZDF offenbar ziemlich viele weiter zu "Wer wird Millionär?" gewechselt sind. Direkt um 21:45 Uhr zog die RTL-Reichweite deutlich an - und dann in den darauffolgenden 20 Minuten sukzessive weiter. Während dieser Zeit verlor der nachfolgende Krimi im Ersten wie auch das ZDF weiter nach und Nach an Reichweite. Ohne die Unterbrechung durch "RTL direkt" gelang es "WWM" diesmal auch besser, die Reichweite bis spät in den Abend hinein zu halten, auch wenn ab 22:15 Uhr der übliche langsame Abwärtstrend einsetzt.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Nachrichten auch am Feiertag Einschalter

Die größten Ausschläge im Reichweiten-Verlauf am Vorabend zeigten sich auch am Ostermontag immer zu den Nachrichtensendungen: "RTL direkt" bei RTL, "heute" im ZDF und zur "Tagesschau" dann im Ersten. Die "Tagesschau" profitiert dabei wieder stark vom nachfolgenden "Tatort" und konnte über die 15 Minuten ihre Reichweite enorm steigern.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Seven.One ist der Ad Alliance auf den Fersen

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die Ad Alliance als Vermarkter der Sender von RTL Deutschland lag hier auch am Ostermontag wieder an der Spitze, mit einem recht geringem Rückstand folgt dahinter Seven.One Media. Dass ARD Media fehlt, liegt daran, dass Das Erste feiertagsbedingt Werbefrei war. Das ZDF zeigte einige Spots für den "Welttag des Buches", bei dem das ZDF auch selbst engagiert ist.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Lidl mit Dieter Bohlen an der Spitze

Die bruttoreichweitenstärkste Kampagne kam am Ostermontag von Lidl, das dem TV-Publikum die Camp-David-Klamotten von Dieter Bohlen schmackhaft machen wollte. Allein dieser Spot wurde 125 Mal quer durch die Sender der RTL- und ProSiebenSat.1-Gruppe wie auch bei den WBDiscovery-Sendern, RTLzwei, Bild TV, Sport1 und Servus TV geschaltet.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.