Bei Kabel Eins kann man auf einen rundum gelungenen Ostersonntag zurückblicken: Die ausgestrahlten Filme sorgten allesamt für gute Quoten. Schon um 8 Uhr in der Früh lag "Buddy haut den Lukas" bei starken 7,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. "Vier Fäuste für ein Halleluja" (7,7 Prozent), "Eine Faust geht nach Westen" (5,5 Prozent) und "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" (6,5 Prozent) legten im weiteren Verlauf des Tages nach.

Am Vorabend unterhielt der Film "Zwei wie Pech und Schwefel" dann 930.000 Menschen, damit waren 7,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum drin - es war der höchste Marktanteil von Kabel Eins an diesem Tag. Aber auch in der Primetime lief es gut: "Robin Hood - König der Diebe" versammelte 1,08 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, das entsprach 7,0 Prozent beim jungen Publikum. "Die Legende des Zorro" kam ab 23:35 Uhr noch auf 7,8 Prozent.

Damit lief es für Kabel Eins am Ostersonntag auch besser als für Sat.1, das sich mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,1 Prozent begnügen musste - 0,4 Prozentpunkte weniger als Kabel Eins. "Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen" erreichte zur besten Sendezeit 1,03 Millionen Menschen, aber nur 340.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil in der Zielgruppe lag so bei 6,5 Prozent. "Sherlock Holmes: Spiel im Schatten" gab danach auf 5,2 Prozent nach. Eine neue Folge von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" erreichte am Vorabend immerhin 7,4 Prozent.

Probleme machte Sat.1 vor allem der Vormittag: Über Stunden hinweg lagen dort Rankingshows bei weniger als 6,0 Prozent, teilweise auch unter 5,0 Prozent. Das gleiche Problem hatte auch ProSieben, dort steigerte man sich ab dem Nachmittag aber immerhin recht deutlich auf zweistellige Werte in der klassischen Zielgruppe. Die waren in der Primetime dann zwar nicht mehr drin, "The Gentlemen" war mit 8,3 Prozent aber immerhin kein Totalausfall. 920.000 Menschen sahen zu. "Cash Truck" konnte die Reichweite im Anschluss fast komplett halten und erreichte 910.000 Zuschauende, das ließ den Marktanteil beim Gesamtpublikum von 3,6 auf 6,3 Prozent steigen. Beim jungen Publikum ging es leicht auf 8,7 Prozent nach oben.

Und noch ein kurzer Blick auf RTLzwei, wo die Sonderprogrammierung von "X-Factor: Das Unfassbare" in der Daytime überhaupt nicht funktioniert hat. Zwischen 6:20 und 20:15 Uhr zeigte man die Sendung, erreichte damit in der Spitze aber lediglich 5,4 Prozent - und das war bereits um 7 Uhr in der Früh. Meist waren Werte um die 3 Prozent drin. Da half es dann auch nichts, dass es nach 20:15 Uhr mit "Das Leben des Brian" (5,7 Prozent) und "Die Ritter der Kokosnuss" (5,6 Prozent) recht gut lief, der Tagesmarktanteil blieb trotzdem bei 4,0 Prozent hängen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV