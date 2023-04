"Aktenzeichen XY... ungelöst" hatte am Mittwochabend einmal mehr leichtes Spiel. Durchschnittlich 5,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten die Verbrecherjagd im ZDF zur mit Abstand meistgesehenen Sendung des Tages. Die ARD-Komödie "Schönes Schlamassel", die in einer Wiederholung zu sehen war, schlug sich als größter Verfolger mit 3,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber immerhin wacker, wenngleich es für den Film bei den 14- bis 49-Jährigen mit nur 4,3 Prozent Marktanteil gar nicht gut aussah.

Anders die Lage beim ZDF: Dort fuhr "XY" auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 1,04 Millionen Personen den Tagessieg ein. Der Marktanteil belief sich auf starke 16,4 Prozent und beflügelte auch das "heute-journal", das im Anschluss noch 11,2 Prozent erzielte. Hoch blieben die ZDF-Quoten auch im weiteren Verlauf des Abends: Sowohl das "Auslandsjournal" als auch das "Sportstudio" zur Champions League und "Markus Lanz" erzielten beim jungen Publikum noch Marktanteile von mehr als neun Prozent. Insgesamt hielt Lanz nach Mitternacht übrigens noch durchschnittlich 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher.

Stärkster "XY"-Verfolger in der Zielgruppe war am Mittwochabend indes Sebastian Pufpaff: "TV total" überzeugte erneut mit 1,48 Millionen Menschen und einem sehr guten Marktanteil von 13,3 Prozent in der Zielgruppe. Allerdings ergab sich danach das übliche Bild: "Zervakis & Opdenhövel. Live" fielen auf 6,2 Prozent zurück, ehe zwei Folgen von "Galileo Plus" schließlich nicht über Werte von 4,6 und 3,4 Prozent hinauskam - der Genre-Wechsel von Comedy zu Information funktioniert also auch nach über einem Jahr noch nicht.

Mit Quoten-Problemen kämpfte am späten Abend auch Sat.1, wo "Die perfekte Minute" nach 23 Uhr - ähnlich wie am Vorabend - bei kaum mehr als drei Prozent Marktanteil lag. "Das 1% Quiz" mit Jörg Pilawa unterstrich um 20:15 Uhr hingegen seine gute Form und erzielte in dieser Woche sehr schöne 10,1 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um die neue Show mit Jörg Pilawa zu sehen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV