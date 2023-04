Das ZDF ist auch tagsüber eine Macht, das ist aber längst keine Neuigkeit mehr. Schon seit Jahren sind die Mainzer in der Daytime der mit Abstand erfolgreichste Sender, die höchsten Reichweiten gibt’s im ZDF. Am Montag wurde das mal wieder sehr deutlich: Um 16 Uhr kamen die "Rosenheim-Cops" auf 2,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das ließ den Marktanteil auf sagenhafte 28,0 Prozent steigen. Nur wenige Folgen der Serie kamen in den vergangenen Jahren auf noch höhere Marktanteile. Außerdem lief es auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 10,5 Prozent richtig gut.

Und auch sonst passte in der ZDF-Daytime alles zusammen: "Bares für Rares" erreichte vor der Krimiserie noch etwas mehr als 2 Millionen Menschen, das entsprach starken 21,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und auch bei den Jüngeren waren ziemlich gute 9,4 Prozent drin. "Die Küchenschlacht" kam zuvor beim jungen Publikum sogar noch auf 10,1 Prozent. Später lag auch "hallo deutschland" bei 8,8 Prozent, insgesamt erreichte das Magazin 19,3 Prozent bei einer Reichweite von 2,36 Millionen.

In der Primetime war das ZDF am Montag ebenfalls nicht zu schlagen: Mit dem Thriller "Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen" unterhielten die Mainzer 4,75 Millionen Menschen, kein anderer Sender war am Montag erfolgreicher. Gleichzeitig war es die niedrigste Reichweite, die das ZDF in diesem Jahr auf diesem Sendeplatz eingefahren hat. Normalerweise schauen hier im Schnitt mehr als sechseinhalb Millionen Menschen zu. Der Marktanteil lag zur besten Sendezeit dennoch bei starken 17,9 Prozent.

Das Erste hatte deutlich das Nachsehen, kam mit der Naturdoku "Flussgiganten" aber immerhin auf 2,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,4 Prozent Marktanteil. Mit den Dokus auf diesem Sendeplatz lief es zuletzt meist schlechter als in dieser Woche. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte Das Erste 7,9 Prozent und lag damit sogar knapp vor dem ZDF, das 7,2 Prozent erreichte.

Im Anschluss an die Naturdoku gelang es "hart aber fair" zwar nicht, die Reichweite zu steigern, mit 2,19 Millionen lag der Talk aber immerhin recht stabil über der 2-Millionen-Marke. Mit 8,5 Prozent Marktanteil lief die Sendung mit Louis Klamroth aber auf einem überschaubaren Niveau.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV