Schon seit Wochen befindet sich Kabel Eins am Vorabend im Aufwind, allen voran "Mein Lokal, Dein Lokal" stellt einen Quotenrekord nach dem nächsten auf. Am Montag war es wieder soweit, da sahen insgesamt 670.000 Menschen zu. In der klassischen Zielgruppe wurde damit ein Marktanteil in Höhe von 10,2 Prozent gemessen. Mittlerweile ist das Format also in der Zweistelligkeit angekommen, der bisherige Rekord in diesem Jahr lag bei 9,2 Prozent, besser als am Montag lief es im Jahr 2019.

Auch "Achtung Kontrolle" kratzte im Anschluss an einem Jahresrekord und kam letztlich auf 5,7 Prozent Marktanteil. Das ist einerseits ein Wert, der über dem aktuellen Senderschnitt liegt. Angesichts des Vorlaufs hätte aber auch noch mehr drin sein können. In der Primetime floppte bei Kabel Eins der Film "Lethal Weapon" mit nur 3,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Gute Neuigkeiten aus dem Vorabend gibt es derweil auch für RTLzwei, wo sich "Köln 50667" nach dem Relaunch langsam wieder aufzurappeln scheint. Schon zuletzt gingen die Quoten auf einem niedrigen Niveau nach oben, nun erreichte die Soap 4,6 Prozent Marktanteil und damit den besten Wert seit dem Neustart vor wenigen Wochen. 240.000 Menschen sahen zu. "Berlin - Tag & Nacht" steigerte sich danach sogar noch spürbar auf 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,4 Prozent. Besser lief es in diesem Jahr für die Serie überhaupt noch nicht.

Weiterhin sehr stark am Vorabend unterwegs ist Vox, auch wenn "Das perfekte Dinner" am Montag knapp einen zweistelligen Wert verfehlte. Mit 9,8 Prozent lief es trotzdem hervorragend. Und auch "Zwischen Tüll und Tränen" lag bei starken 9,4 Prozent. Nur dazwischen tat sich "First Dates" mit 6,2 Prozent etwas schwerer. Noch größer waren die Probleme bei Vox allerdings um 14 Uhr: Der Neustart "Full House - Familie XXL" blieb bei 3,6 Prozent Marktanteil hängen.

Und bei Sat.1? Dort sieht in der Daytime alles aus wie immer. Das ist wohl auch ein Grund, weshalb die anderen Sender derzeit so klar zulegen können. "Volles Haus" unterhielt am Montag über drei Stunden hinweg nur 230.000 Menschen, bei den 14- bis 49-Jährigen waren damit nur 2,7 Prozent Marktanteil drin. "Die perfekte Minute" gab danach auf 1,4 Prozent nach. Die Scripted Realitys liefen zuvor noch deutlich besser, "Auf Streife" lag sogar bei mehr als 10 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV