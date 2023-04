Die meistgesehene Sendung des Donnerstags war bei den 14- bis 49-Jährigen die "Tagesschau" - dahinter lieferten sich in der Primetime jedoch ProSieben und RTL ein enges Rennen um die Spitzenposition. Während "Germany's next Topmodel" den gesamten Abend über im Schnitt auf 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Altersklasse sowie einen Marktanteil von 16,2 Prozent kam, damit also die Flughöhe der Vorwoche hielt, startete RTL mit dem Countdown zum Europa-League-Rückspiel zwischen Union Saint-Gilloise und Bayer Leverkusen zunächst mir gerade einmal 6,3 Prozent Marktanteil in den Abend.

Doch danach zeigten die Quoten spürbar nach oben - und lagen klar über den Hinspiel-Werten der Vorwoche: So kam die erste Halbzeit der Partie ab 21:00 Uhr bereits auf 810.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 14,2 Prozent entsprachen, ehe die zweite Hälfte schließlich mit 0,89 Millionen 14- bis 49-jährigen Fans tolle 18,0 Prozent erzielte. Mit Blick aufs Gesamtpublikum lag "Germany's next Topmodel" indes ohnehin klar hinter der Europa League: 1,57 Millionen Personen entschieden sich im Schnitt diesmal für die ProSieben-Show, während RTL mit dem Fußballspiel ab 22:00 Uhr sogar von 3,54 Millionen eingeschaltet wurde.

Zu diesem Zeitpunkt belief sich der Marktanteil hier auf 16,9 Prozent, sodass der Privatsender im Laufe des Abends auch hier die Marktführerschaft übernahm. Später am Abend hielt RTL mit den Analysen und Highlights noch 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher und erzielte einen überzeugenden Marktanteil von 14,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, in der der Sender letztlich mit einem Tagesmarktanteil von 11,3 Prozent auch die Tagesmarktführerschaft ergatterte. ProSieben war dank "GNTM" aber ebenfalls stark und kam am Donnerstag im Schnitt auf 10,8 Prozent.

Nur mäßig gefragt waren am Donnerstag in der Primetime dagegen Spielfilme: So erreichte Sat.1 mit der Wiederholung von "Das Vermächtnis der Wanderhure" insgesamt zwar immerhin 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, doch in der Zielgruppe reichte es für lediglich 4,4 Prozent Marktanteil. Auch Vox blieb mit dem Animationsfilm "Sing" blass und kam nicht über 5,5 Prozent hinaus. Immerhin: "Bad Boys II" steigerte den Vox-Marktanteil am späten Abend noch auf 7,4 Prozent, während Sat.1 mit "Jack the Ripper - Eine Frau jagt einen Mörder" bei 4,1 Prozent hängen blieb.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV