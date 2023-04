am 22.04.2023 - 08:44 Uhr

Die "Tagesschau" im Ersten ist nicht selten die meistgesehene Sendung eines Tages überhaupt im deutschen Fernsehen. Nicht aber am Freitag: Da schalteten nur 3,43 Millionen Menschen die Nachrichtensendung ein, das war die niedrigste Reichweite im laufenden Jahr. Mit 15,4 bei allen und 13,3 Prozent Marktanteil bei den jungen (14-49) Zuschauerinnen und Zuschauern lief es aber trotzdem sehr gut. Im Schnitt erreicht die "Tagesschau" im Ersten aber fast zwei Millionen Menschen mehr und auch an den vorangegangenen Freitagen waren meist mehr als vier Millionen Zuschauende mit dabei.

Hinzugerechnet zur "Tagesschau"-Reichweite müssen auch noch die einzelnen Ausgaben in den Dritten Programmen. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es für die Folge im Ersten am Freitag deutlich schlechter lief als normalerweise. In der Primetime lief es für Das Erste dann gut: "Praxis mit Meerblick - Dornröschen" steigerte die Reichweite auf 3,67 Millionen, das entsprach 14,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Nach dem 20:15-Uhr-Film ging es für Das Erste allerdings steil bergab. "Comedy rettet die Welt" erreichte nur noch 1,52 Millionen Menschen, damit waren insgesamt lediglich 6,3 Prozent Marktanteil drin. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 4,2 Prozent überhaupt nicht rund. Mit den Werten lag die Reihe auf dem enttäuschenden Niveau der zurückliegenden Wochen.

Besser lief es dagegen im ZDF: "Der Alte" und "Letzte Spur Berlin" erreichten zunächst 5,56 und 4,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit waren beim jungen Publikum zwar nur 7,9 und 6,8 Prozent drin. Dafür überragten die Serien insgesamt mit 21,8 und 18,2 Prozent. Das "heute journal" rutschte danach zwar auf weniger als drei Millionen Zuschauende ab, über diese Marke steigerte sich die "heute show" im Anschluss aber spielend.

3,56 Millionen Menschen sahen sich die Nachrichtensatire mit Oliver Welke an und wie immer war die "heute show" bei den 14- bis 49-Jährigen mit 16,6 Prozent ganz stark unterwegs. Auch insgesamt standen für das Format tolle 16,8 Prozent zu Buche. Das "ZDF Magazin Royale" kam im Anschluss noch auf 9,9 Prozent bei allen und 14,2 Prozent bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern, 1,67 Millionen Menschen verfolgten die Sendung mit Jan Böhmermann.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV