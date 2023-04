Die gute Nachricht für ProSieben vorneweg: Die zweite Folge der neuen Sonntags-Sendung "Die Unschlagbaren" hat sich auf halbwegs ordentlichem Niveau gehalten. Blickt man nur auf 14- bis 49-Jährigen, dann standen ab 20:15 Uhr im Schnitt 0,45 Millionen Zusehende zu Buche, die diesmal 7,3 Prozent Marktanteil generierten. Während der Marktanteil im Vergleich mit der Debütfolge also um vier Zehntel stieg, sank die Reichweite ganz leicht. Deutlicher bergab ging es im Gesamtmarkt, wo das Format rund 200.000 Zusehende verlor und noch auf 0,69 Millionen kam.

Entsprechend landeten "Die Unschlagbaren" auch klar hinter Vox. Dort ging eine neue Staffel von "Grill den Henssler" an den Start – und das durchaus erfolgreich. 1,34 Millionen Menschen sahen das primetimefüllende Format, 0,44 Millionen waren davon werberelevant. Dass die Kochsendung trotz auf Augenhöhe mit den "Unschlagbaren" liegender Zielgruppen-Reichweite höhere Quoten einfuhr, nämlich 8,4 Prozent, lag einzig an der längeren Sendedauer. Vorbei war die Show nämlich erst um 23:40 Uhr, während ProSieben den Abspann seines 20:15-Uhr-Programms schon eine Stunde eher zeigte.



Mau sah es bei ProSieben tagsüber aus. So kam die Formel E aus Berlin etwa nicht über 5,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus, das Rennen schauten nach 15 Uhr im Schnitt 370.000 Personen ab drei Jahren. "Taff Weekend" und "Newstime" schlossen sich mit schwachen 4,9 Prozent bei den Umworbenen an, besser lief es dann für "Galileo Stories" und "Galileo X-Plorer" mit 6,7 und 7,6 Prozent.



Bei Vox punkteten schon die Wiederholungen von "Inferno" und "Spider-Man 2" ab 12:30 und 14:45 Uhr – sie sicherten dem Sender tolle 9,8 und 7,3 Prozent, "Auto Mobil" schloss sich ab 17 Uhr mit 8,1 Prozent an. Und auch bis ran an die Primetime wurden Quoten im (klar) grünen Bereich gemessen: "Einmal Camping, immer Camping" und "Ab ins Beet" brachten es auf 7,2 und 9,0 Prozent.

Schwerer tat sich Kabel Eins am Vorabend: Dort hat sich "Asbach Deutschlands bester Partykeller" auch diesmal nicht zum Quotenknaller entwickelt. Die rund einstündige Sendung holte nur 2,3 Prozent – die zuvor gezeigte "Mein Lokal, dein Lokal"-Wiederholung kam noch auf das doppelte. Zur Primetime taten sich die nur 2,9 Prozent in der Zielgruppe holenden "Trucker Babes" schwer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV