Langsam aber sicher entwickelt sich Ralf Schmitz zum Dating-Onkel des deutschen Fernsehens. Mit "Rate my Date" präsentiert er nun das nächste Format in Sat.1, das in diese Kerbe schlägt (Hier geht’s zur TV-Kritik). Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben aber offenbar nicht auf das neue Format gewartet, nur 930.000 Menschen schalteten zum Start ein. 360.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, sodass hier 6,5 Prozent Marktanteil gemessen wurden. "Rate my Date" lag damit zwar auf dem Senderschnitt von Sat.1, der liegt aber auch auf einem ziemlich schlechten Niveau.

Mit diesem Ergebnis musste sich Sat.1 am Montag in der Primetime gleich hinter mehreren Sendern einsortieren. Auch "Die Höhle der Löwen" bei Vox war um einiges erfolgreicher. Hier sahen 650.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren zu, das entsprach 12,4 Prozent Marktanteil. Mit einer Gesamtreichweite von 1,77 Millionen spielte die Gründershow in einer anderen Liga als Schmitz. "Härtetest - Die Prüfung meines Lebens" gab danach allerdings auf 6,5 Prozent nach.

Erfolgreichster Sender nach 20:15 Uhr in der klassischen Zielgruppe war jedoch RTL: "Wer wird Millionär?" versammelte 670.000 Personen aus der Altersklasse 14-49 vor den TV-Geräten, damit holte Günther Jauch 13,3 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum lag die Quizshow bei sehr guten 13,4 Prozent, hier lag die Sehbeteiligung bei 3,15 Millionen. Im Quiz-Sandwich erreichte dann auch "RTL Direkt" sehr gute 13,1 Prozent beim Gesamtpublikum, 2,69 Millionen Menschen verfolgten die Nachrichtensendung. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 11,7 Prozent gemessen, "Spiegel TV" kam später noch auf 12,6 Prozent.

Dadurch war RTL auch die Tagesmarktführerschaft am Montag nicht zu nehmen, die Kölner erreichten 11,0 Prozent am Montag. Freuen kann man sich auch bei Vox, der Tagesmarktanteil des Senders betrug 9,3 Prozent. Sat.1 dagegen kam mit lediglich 6,0 Prozent durchs Ziel, damit landete man auf Platz fünf der acht großen Sender, nicht einmal Ralf Schmitz konnte daran etwas ändern.

Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte am Montag übrigens die "Tagesschau" im Ersten, 4,87 Millionen Menschen schalteten ein. Das stärkste Programm in der Primetime war das TV-Drama "Laufen" im ZDF mit 3,80 Millionen, damit waren 14,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. Die Doku "Flussgiganten" erreichte im Ersten zur besten Sendezeit 2,80 Millionen Menschen und 10,5 Prozent, für Quiz und Serie am Vorabend sah es noch deutlich besser aus. "hart aber fair" kam später am Abend nur noch auf 8,6 Prozent Marktanteil, 2,19 Millionen Personen sahen sich den Talk mit Louis Klamroth an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV