Seit der Rückkehr vor zwei Wochen ist "Tierärztin Dr. Mertens" ein schöner Erfolg für Das Erste. Und nachdem die Serie nach dem gelungenen Comeback sogar noch Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewinnen konnte, ging es auch in dieser Woche bergauf. 4,75 Millionen Menschen sahen sich die neueste Folge der Serie an, kein anderes Format hatte am Dienstag eine höhere Reichweite. Mit 17,7 Prozent Marktanteil lief es sehr gut.

Und auch "In aller Freundschaft" konnte sich im Vergleich zu den zurückliegenden Wochen noch ein wenig steigern und kam auf 4,68 Millionen Zuschauende und 17,5 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren erzielten die beiden Serien jedoch nur 6,1 und 5,9 Prozent. Das war wesentlich weniger als etwa vor sieben Tagen, als "Tierärztin Dr. Mertens" auf einen zweistelligen Wert kam und auch "In aller Freundschaft" starke 9,9 Prozent holte. Weil ProSieben und Vox erstarkten, gingen Reichweiten und Marktanteile bei den ARD-Serien in dieser Altersklasse nun deutlich zurück.

Das ZDF setzte zur besten Sendezeit auf eine neue Ausgabe von "ZDFzeit" und beschäftigte sich darin mit Tätern, die unerkannt bleiben. Das sahen sich 2,26 Millionen Menschen an, was zu 8,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum führte. "frontal" rutschte danach auf 7,7 Prozent, 2,07 Millionen Menschen schalteten hier ein. Erst das "heute journal" steigerte sich am Abend auf einen zweistelligen Wert - 12,7 Prozent. "Die Anstalt" fiel direkt danach aber schon wieder darunter und musste sich mit 9,8 Prozent begnügen, auch beim jungen Publikum erreichte das Satire-Format nur 6,2 Prozent.

Meistgesehene ZDF-Sendung am Dienstag war "Die Rosenheim-Cops", am Vorabend kam die Serie auf 3,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, das entsprach starken 16,2 Prozent Marktanteil. Eine weitere Folge der Serie erzielte am Nachmittag sogar noch viel bessere 26,7 Prozent, die Reichweite lag hier mit 2,94 Millionen auf einem ziemlich hohen Niveau. Am Nachmittag waren bei den 14- bis 49-Jährigen sogar zweistellige Marktanteile drin, ebenso wie bei "Bares für Rares" und "heute - in Europa" zuvor.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV