ProSieben hat am Sonntagabend mit seiner neuen Sendung "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" neue Tiefstwerte hinnehmen müssen. Lediglich 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich um 20:15 Uhr für die dritte Folge begeistern - das waren 170.000 weniger als vor einer Woche und sogar über eine Viertelmillion weniger als bei der Premiere. In der Zielgruppe reichten durchschnittlich 240.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für gerade mal noch 5,2 Prozent Marktanteil.

Doch auch Vox kämpfte zur besten Sendezeit mit Problemen: Meldete sich "Grill den Henssler" dort vor einer Woche noch mit mehr als acht Prozent Marktanteil erfolgreich zurück, so fiel die Kochshow diesmal auf sehr mäßige 5,8 Prozent zurück. Mit 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Reichweite von "Grill den Henssler" aber fast doppelt so hoch aus wie bei den "Unschlagbaren". Das Zusammenspiel mit "Prominent!" klappte danach jedoch nicht: Mehr als ein Marktanteil von 4,1 Prozent war beim jungen Publikum für das Promimagazin nicht drin.

Dafür schlug sich der Kölner Sender am Vorabend umso besser: So brachte es "Einmal Camping, immer Camping" ab 18:15 Uhr auf 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Ab ins Beet!" schließlich sogar mit 10,1 Prozent überzeugte. Für ProSieben gab's dagegen auch hier nichts zu holen: Sowohl "Galileo Stories" als auch "Galileo X-Plorer" blieben im Vorabendprogramm mit Werten von 5,7 und 4,9 Prozent blass. Kein Wunder also, dass es letztlich nicht für einen Tagesmarktanteil von 6,0 Prozent reichte.

Noch größere Vorabend-Probleme hatte allerdings Kabel Eins, wo die von Asbach gesponserte Suche nach "Deutschlands bestem Partykeller" ab 19:15 Uhr für gerade einmal 1,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sorgte und insgesamt im Schnitt nur 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher lockte. "Deutschlands beste Geheimnisse" machte seine Sache in der Primetime besser, hat mit 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber noch Luft nach oben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV