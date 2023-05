am 01.05.2023 - 10:55 Uhr

Die Schwarz Gruppe bewirbt die "Kreislaufflasche" weiterhin sehr breit im Fernsehen - und erhält damit weiterhin große Aufmerksamkeit. In der zurückliegenden Woche liefen zwar knapp 90 Kampagnen-Spots weniger, doch erstaunlicherweise gelang es dem Unternehmen, seine TV-Reichweiten sogar noch zu steigern. Konkret flimmerten laut AdScanner von Montag bis Sonntag insgesamt 1.745 Spots für die "Kreislaufflasche" über die Bildschirme, sodass eine Reichweite von 1.113,78 XRP gemessen wurde.

Zum Vergleich: Das "Smart Menu" von McDonalds, wie schon in der Vorwoche ebenfalls auf Platz zwei, kam als größter Verfolger auf einen nur halb so hohen XRP-Wert. Dabei hat auch McDonald's mehr als 1.000 Mal für sein Fast-Food-Produkt geworben.

Die mit Abstand meisten Spots für die "Kreislaufflasche" entfielen übrigens auf zwei Spartensender: Sowohl Nitro als auch Comedy Central wurden von der Schwarz Gruppe am häufigsten belegt. Dahinter folgen Kabel Eins, RTL und ProSieben Maxx. Die größte Reichweite wiederum gab's bei RTL und Vox, gefolgt von ZDF und dem Ersten - auch wenn die Öffentlich-Rechtlichen deutlich weniger Spots zeigten als die Privatsender. Doch die hohen Vorabend-Reichweiten verhalfen der "Kreislaufflasche" letztlich auch hier zu viel Aufmerksamkeit.

© AdScanner

Mehr Spots, mehr Reichweite: Aldi holt auf

Deutlich präsenter als noch in der Vorwoche war derweil Aldi: Der Discounter schaltete über 200 Spots mehr als zuletzt und konnte dadurch freilich auch seine Reichweite pushen. Die 774 Ausstrahlungen führten über die Woche hinweg zu einer Reichweite von 465 XRP, sodass Aldi letztlich einen Platz auf dem AdScanner-Treppchen ergatterte. Konkurrent Lidl verpasste den Sprung in die Top 10 hingegen knapp - allerdings lässt sich der Schwarz Gruppe nun wahrlich nicht nachsagen, dass sie derzeit selten im Fernsehen wirbt. Hier haben sich derzeit nur schlicht die Prioritäten mit Blick auf die Kampagne zur "Kreislaufflasche" verschoben.

Interessant ist übrigens, dass sich die Aldi- und Lidl-Konkurrenten mit Werbung in der zurückliegenden Woche einigermaßen zurückhielten - und das, obwohl ein langes Wochenende bevorstand, das potenziell viele Kundinnen und Kunden in die Supermärkte lockte. Außer den beiden Discountern war jedenfalls keine weitere Supermarkt-Kette in den Top 25 von AdScanner vertreten.

Zur Erläuterung der Zahlen: AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.